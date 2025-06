Isola dei famosi, sondaggi da brividi per Teresanna e Chiara. Il pubblico ha deciso: chi viene eliminata Nella settima diretta stagionale del reality di Veronica Gentili il televoto del pubblico decreterà una nuova eliminazione: le nomination e chi esce stasera 16 giugno.

L’Isola dei Famosi torna al lunedì e si prepara al primo doppio appuntamento settimanale. Oggi lunedì 16 giugno 2025, infatti, il reality show condotto da Veronica Gentili va in onda per quella che sarà la settima diretta stagionale, prima di raddoppiare il prossimo mercoledì. Nella puntata di stasera sarà riaperto il televoto: chi verrà eliminato? In nomination ci sono 3 concorrenti. L’appuntamento, come sempre, è in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutti i numeri dei sondaggi e analizziamo la situazione.

L’Isola dei Famosi 19, le nomination: chi rischia l’eliminazione

Dopo l’eliminazione di Paolo Vallesi e Jasmin Salvati (che hanno però deciso di rimanere nell’Ultima spiaggia) e il leggero miglioramento negli ascolti tv, L’Isola dei Famosi torna in onda oggi lunedì 16 giugno 2025. Stasera la 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura nei panni di opinionista perderà un altro protagonista. Il televoto del pubblico, infatti, sancirà una nuova eliminazione: chi sarà il naufrago a dovere abbandonare l’Honduras e il programma di Canale 5? In una stagione segnata soprattutto dai (numerosissimi) ritiri, al momento gli eliminati di questa edizione sono stati solo Lorenzo Tano e Alessia Fabiani. Con il raddoppio settimanale (e la sempre più vociferata chiusura anticipata), però, non sono da escludere sorprese.

In nomination – come anticipato – ci sono 3 concorrenti: Chiara Balestrieri, Mirko Frezza e Teresanna Pugliese. Chiara è stata nominata segretamente da Mario Adinolfi, ma anche da Cristina Plevani. Mirko è stato nominato da Loredana Cannata, "salvata" dalla nomination dal leader Omar Fantini, che ha invece deciso di fare il nome di Teresanna.

Televoto Isola dei famosi, percentuali sondaggi: chi esce e chi si salva

Condotta da Veronica Gentili con Simona Ventura nelle vesti di opinionista, la settima puntata stagionale de L’Isola dei Famosi 2025 decreterà quindi una nuova eliminazione. Il televoto del pubblico condannerà uno dei concorrenti in nomination, che sarà costretto a lasciare Cayos Cochinos e l’Honduras per dire addio all’Isola. Stando ai sondaggi del portale ForumFree, al momento, Mirko Brezza è il favorito, ma si preannuncia una vera e propria battaglia all’ultimo voto. L’attore raggiungerebbe infatti il 41% delle preferenze del pubblico, mentre Teresanna Pugliese il 33%. Più staccata Chiara Balestreri, data al 26% secondo le proiezioni. Questa la situazione:

