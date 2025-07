Isola dei Famosi, l’ammissione choc di Dino Giarrusso: “Problemi di salute”. Cosa è successo al naufrago Intervistato di recente, il giornalista ha raccontato alcuni contrattempi legati alla perdita di peso durante il programma. E non sono mancate anche stoccate velenose.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Prima il ricovero di Adinolfi in ospedale, poi questo. Anche il naufrago Dino Giarrusso, a quanto pare, ha accusato problemi di salute al ritorno da L’Isola dei Famosi. Lo ha raccontato lui stesso nel corso della penultima puntata di Casa Lollo 2, format condotto da Lorenzo Pugnaloni. Giarrusso ha anche chiarito la sua posizione dopo la lite choc con Omar Fantini. Aggiungendo poi una frecciata indirizzata a Cristina Plevani, che recentemente lo aveva accusato di mancata coerenza. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Isola dei Famosi, Dino Giarrusso e l’ammissione choc sui problemi di salute

Come Mario Adinolfi e Loredana Cannata, anche Dino Giarrusso ha accusato il colpo. Dopo l’Isola dei Famosi, infatti, il giornalista avrebbe risentito della perdita di peso repentina. Come lui stesso ha raccontato ai microfoni di Casa Lollo 2, format condotto da Lorenzo Pugnaloni e prodotto da LolloMagazine.it. "Ho riscontrato un problema fisico a seguito della prova ‘del serpente’", ha detto Giarrusso. "Sono stato quello che ha perso più chili in rapporto alla mia composizione fisica". Per questo, ha aggiunto, sarà costretto a recarsi in pronto soccorso per controlli approfonditi.

Anche Adinolfi, di recente, è finito in ospedale a causa della notevole perdita di peso avvenuta in Honduras. Ma nessuno si aspettava che l’atletico Giarrusso, ora, potesse accusare lo stesso tipo di problema.

Il rapporto di Giarrusso con Omar Fantini e la replica (piccata) a Cristina Plevani

Nella puntata di Casa Lollo 2, Giarrusso ha toccato anche altri temi scottanti. Soffermandosi su dinamiche note a chi ha seguito l’Isola dei Famosi con attenzione. Ad esempio, la lite furibonda esplosa con Omar Fantini, episodio su cui Dino ha aggiunto: "Non abbiamo avuto occasione di parlarne fuori dal programma". Mentre un attacco, neanche troppo velato, è arrivato all’indirizzo di Mario Adinolfi: "Adinolfi è un grande stratega. Nella fase finale ha cambiato completamente approccio. A differenza mia, ha attuato delle strategie".

E ancora, lo scatenato Giarrusso non si è risparmiato una seconda stoccata al veleno. Stavolta all’indirizzo della ‘collega’ Cristina Plevani. "Rispetto Cristina", ha spiegato il giornalista, "ma non condivido quello che ha detto. Penso di aver sempre mantenuto coerenza e dignità, anche nelle situazioni più difficili".

Infine, Giarrusso non ha escluso del tutto un approdo, in un futuro non troppo prossimo, al Grande Fratello. Anche se ha usato parole molto caute: "Se mi proponessero di entrare nella Casa, non lo so… non avrei mai pensato di fare un reality come L’Isola. Quindi…di sicuro non è una priorità ora". Insomma, l’ex naufrago potrebbe presto tornare in gioco in un altro tipo di reality show. Con nuove opportunità di lite e, stavolta, meno rischi legati alla salute.

