Isola dei famosi, le frasi irripetibili mai andate in onda. La denuncia di un concorrente L’edizione del reality condotta da Veronica Gentile è giunta al termine, ma pare proprio che ai telespettatori non sia stato fatto vedere proprio tutto.

A pochi giorni dalla fine di questa edizione dell’Isola dei famosi, che ha visto trionfare Cristina Plevani, prima vincitrice della storia del Grande Fratello, emergono ora alcuni retroscena. Il concorrente Dino Giarrusso ha infatti rilasciato un’intervista ai microfoni di Fanpage.it rivelando dettagli e alcune frasi dette dagli altri naufraghi sull’Isola che non sarebbero mai state mostrate al pubblico a casa. Ecco cosa ha rivelato.

Isola dei famosi, Giarrusso: "Mi hanno fatto emergere come cattivo"

Tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi c’è stato sicuramente il giornalista Dino Giarrusso, che nel corso della sua esperienza è finito anche al centro di una grande polemica dopo un forte scontro avvenuto con Omar Fantini. "Mi dispiace un po’ la scelta di farmi emergere come il cattivo, perché non rispecchia ciò che sono…", ha raccontato Dino a Fanpage.it in riferimento proprio a quell’episodio. Secondo il giornalista, infatti, in alcune situazioni vissute sull’Isola sarebbe stata calcata un po’ troppo la mano nei suoi confronti, cercando di farlo passare per il cattivo della situazione.

E proprio per far comprendere meglio quale fosse la sua reale posizione sull’Isola, Giarrusso ha poi svelato a Fanpage.it alcuni retroscena riguardanti i suoi compagni d’avventura. "Ti riporto tre frasi dette da alcuni miei compagni d’avventura, per fare esempi concreti: ‘Quella è tornata a fare la … su Onlyfans’, ‘Tu sei autistico’, ‘Quel signore che non riesce nemmeno ad alzarsi dal letto’, quest’ultima riferita a Mario…". Frasi pesanti che sarebbero però passate in secondo piano e volutamente insabbiate dagli autori. "Sono uscite brutte, ma perdonate… A me non è stato perdonato nulla", ha quindi concluso Dino. Esempi che confermerebbero la teoria di Giarrusso secondo la quale gli autori avrebbero protetto alcuni naufraghi a discapito di altri.

Dino Giarrusso all’Isola solo grazie a Veronica Gentili

Dino Giarrusso, nel corso dell’intervista, ha anche rivelato di aver accettato di partecipare all’Isola dei famosi solo grazie alle rassicurazioni date dalla padrona di casa Veronica Gentili. "Mi ha dato delle garanzie sul modo in cui sarebbe stato impostato quest’anno il programma, quindi ho deciso di accettare e fidarmi di lei…". Promesse che, a detta del giornalista, sarebbero state poi rispettate, anche se non proprio del tutto. "Garanzie alla fine rispettate direi per un buon 90%…", ha infatti aggiunto il giornalista per poi elogiare la conduzione di Veronica Gentili: "Ha trionfato nel ruolo di presentatrice ed è stata corretta e imparziale con tutti i naufraghi, la definirei perfetta".

