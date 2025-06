L’Isola dei Famosi, Adinolfi attacca Dino Giarrusso, ma Teresanna lo smaschera: "Sta eliminando i giovani" Critiche incrociate, accuse di egocentrismo e una strategia rivelata: sull'isola dei Vip i giochi si fanno spietati, tra vecchie e nuove alleanze.

Mario Adinolfi ora anche contro Dino Giarrusso, e scoppia così una nuova faida. Cristina Plevani che si schiera. E Teresanna Pugliese che non ci sta e mette tutto sul tavolo. A L’Isola dei Famosi gli equilibri si rompono e le maschere cadono. Ecco cosa è successo tra i tre Vip più chiacchierati di questa edizione del programma.

Isola dei Famosi: le critiche di Adinolfi e Cristina Plevani a Dino Giarrusso

Durante una pausa, seduti sulla panchina, Mario Adinolfi e Cristina Plevani hanno parlato chiaro, criticando aspramente con Dino Giarrusso. Non gli è piaciuto quello che ha detto nell’ultima puntata, quando ha insinuato che Cristina, dopo il primo Grande Fratello, non avesse più combinato nulla. Nemmeno sull’isola. Cristina ha risposto così: "Per me non si rende neanche conto di quello che dice. Si sente superiore a qualsiasi cosa o comunque a chi non ha un titolo di studio, come se una persona non fosse degna di essere considerata se non ne ha uno". Una frase pesante, soprattutto considerando l’attuale clima teso in cui riversa la playa. Mario ha rincarato: "Doveva frenare e scusarsi. Non ha colto il valore della persona e questo è tipico di chi è molto egoriferito". Secondo loro quindi, Dino si sentirebbe migliore degli altri. Ma non è la prima volta che qualcuno lo fa notare.

Isola dei Famosi 2025: Teresanna Pugliese smaschera Mario Adinolfi

Se Adinolfi punta il dito, anche su di lui arriva un’accusa pesante. Teresanna Pugliese, parlando con Loredana Cannata, ha detto senza giri di parole che Mario ha una strategia, vuole eliminare i concorrenti più giovani: "La sua missione è eliminare i giovani, non so se è una casualità o una strategia andata in porto quella dei tre nominati (Mirko Frezza, Teresanna e Chiara Balistreri), non so se era un piano che è andato come previsto dal grande Mario […] Sicuramente, è una strategia fino ad adesso vincente. Mi chiedo se stia aspettando la puntata giusta per nominarmi e attuare la sua strategia fino alla fine o stia facendo un passo indietro". Insomma, secondo Teresanna, Adinolfi starebbe quatto quatto giocando per vincere, eliminando gli avversari senza attirare un bersaglio sulla sua testa.

La nomination sospetta

A riprova di questo, quando è arrivato nell’ultima puntata il momento delle nomination, tutti si aspettavano che Mario votasse Teresanna. Invece ha fatto il nome di Jey Lillo. Teresanna, stupita, ha commentato: "Pensavo mi avresti votata, ci avrei scommesso…". Adinolfi ha risposto subito, con la sua solita calma tagliente: "Devi sapere che la mia pallottola non va mai a vuoto". Ormai manca poco alla finale, e Adinolfi è ancora in gioco. Riuscirà Teresanna ha mettere in moto la macchina del reality per riservare al suo acerrimo nemico la stesas tattica utilizzata da lui?

