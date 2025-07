Isola dei Famosi, anche Loredana Cannata finisce in ospedale: "Conseguenze fisiche e psicologiche dell'incidente in apnea" L'attrice finisce ricoverata in cardiologia al suo ritorno dall'Honduras: come sta ora

"Il mio primo letto dopo la stuoia è stato un letto d’ospedale". Mario Adinolfi non è stato l’unico ad avere un rientro traumatico dall’Isola de Famosi, anche Loredana Cannata infatti, non ha fatto in tempo a rimettere piede a casa tornando dall’avventura del reality in Honduras, che è finita ricoverata. E il motivo è legato al momento più drammatico dell’intera edizione del programma condotto da Veronica Gentili.

A raccontarlo dettagliatamente è la stessa attrice, sul suo profilo Instagram. A corredo di uno scatto che la ritrae in un letto di ospedale, scrive: "Venerdì mattina sono tornata a casa e, dopo solo 3 ore, visto che avevo difficoltà di respirazione e quella che si chiama ‘fame d’aria’, sono andata al pronto soccorso per farmi controllare. Dopo 10 ore di prelievi e analisi, mi hanno ricoverata in cardiologia, sono ancora qui, in attesa di ulteriori esami, dopo i tanti fatti anche sabato, che riguardano il cuore e le coronarie".

Nonostante la situazione difficile, Loredana Cannata non perde la sua ironia e sottolinea: "Per ironia della sorte, sono su un’altra isola, l’isola Tiberina, nell’ospedale che ora si chiama Gemelli Isola, mi hanno dato un sacco in cui tenere le mie cose e a pranzo stava per arrivare riso in bianco lo hanno poi cambiato in pasta all’olio". Cose che ricordano una situazione a cui ormai dovrebbe essere più che abituata.

Loredana Cannata ricorda l’incidente all’Isola: "Ho pensato che sarei morta"

Subito dopo però, il tono del post cambia drasticamente, quando l’attrice ripercorre l’incidente che, durante il reality, ha spaventato sia i compagni d’avventura che il pubblico a casa:

"Ho rivisto il video e calcolato i tempi: dopo 1 minuto e 5 secondi di apnea ho cercato di tornare in superficie ma sono rimasta incastrata sott’acqua più di 50 secondi, cercando di strappare i capelli incastrati, cercando di spostare il mare dalla mia faccia, mentre la bocca ha cominciato ad aprirsi automaticamente per cercare aria e ingoiava acqua, più volte, ho pensato seriamente che molto probabilmente sarei morta così".

E aggiunge, con durezza: "Passata l’adrenalina iniziale con cui il corpo risponde al pericolo di morte, e l’euforia di essere sopravvissuta, che mi hanno dato la forza di un leone subito dopo, rimangono conseguenze fisiche e psicologiche che ora sto affrontando".

Per chiudere un messaggio ai tanti fan che in queste ore le hanno fatto sentire il proprio apporto: "Grazie a tutti per l’amore e il supporto, qui ho avuto il tempo di leggere i vostri commenti e mi hanno fatto bene al cuor".

