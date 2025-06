Isola dei Famosi, le pagelle: Adinolfi finalista umile (7), Giarrusso e Fantini sprofondano tra le accuse (4) Nella puntata del 25 giugno non mancano confronti, prove e frecciatine, ma anche qualche momento più dolce con Adinolfi e Giarrusso e la poesia: le pagelle

La semifinale de L’Isola dei Famosi, puntata condotta da Veronica Gentili su Canale 5 mercoledì 25 giugno 2025, comincia dall’eliminazione (voluta dal televoto) di Patrizia Rossetti e prosegue con l’atteso confronto tra Dino Giarrusso (che legge una sorta di poesia d’amore, da lui scritta, alla moglie) e Omar Fantini dopo la rissa in diretta della scorsa settimana. Poi una serie prove e il televoto flash che decreta Mario Adinolfi primo finalista dell’edizione 2025. Ricordiamo che Pierpaolo Pretelli è l’inviato in Honduras, mentre Simona Ventura affianca la conduttrice in studio in veste di opinionista dello show. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 25 giugno de L’Isola dei Famosi (QUI il recap con nomination, motivazioni e televoto)

Isola dei Famosi, puntata 25 giugno 2025: le pagelle

Sara, la moglie di Dino Giarrusso, voto 8: lei non è tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi, è vero, ma nella puntata di oggi ha avuto un ruolo chiave e vogliamo tenerne conto, in parte perché si è dimostrata più matura del marito. Ciò che abbiamo più apprezzato di Sara è che non si è schierata completamente dalla parte di Dino, non lo ha assolto da ogni responsabilità. Lei, rivolgendosi direttamente all’uomo, si è detta delusa per le "cose brutte e violente" che ha fatto e, al contempo, ha ricordato a Omar Fantini di aver iniziato lui ad aggredirlo ancora prima che Giarrusso si avvicinasse a Cristina Plevani per rubarle la palla nel corso di una prova in Honduras: "Non sei il cavaliere senza macchia, è una bugia", ha detto dopo avergli sentito dire che lui ha reagito per difendere la naufraga.

Veronica Gentili risoluta, voto 7: questa sera la conduttrice di Mediaset ci ha dato l’impressione di essere pronta al peggio, soprattutto durante il confronto tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, dove non ha mancato di pungere quando necessario. Come, per esempio, il momento in cui ha parlato di quel "Ti ammazzo" detto da Omar a Dino, dimostrandosi categorica nel disprezzare comportamenti di questo tipo. Insomma, in linea di massima ci è piaciuta perché diretta e sicura di ciò che diceva, anche se la troviamo poco dinamica nel ruolo di conduttrice.

Mario Adinolfi umile con dedica alla figlia, voto 7: salviamo il politico non certo in quanto tale, ma per l’uscita di scena con stile quando ha saputo che era stato eliminato dal pubblico a casa tramite il televoto flash (anche se poi è diventato il primo finalista). Si è dimostrato umile, ringraziando i compagni di avventura che ritiene ‘speciali’ e accettando la sconfitta senza polemizzare. Commovente, poi, è stato il momento in cui ha ricordato che dedica l’esperienza sull’Isola alla figlia Clara, il suo pensiero fisso. Insomma, alla fine è riuscito a farsi apprezzare talmente tanto da venire salvato dal pubblico a fine serata: pura strategia? Molto probabile, però è da lodare il fatto di esser riuscito nell’impresa di arrivare in finale, pur non svolgendo prove pesanti.

Simona Ventura punge Patrizia Rossetti, voto 5: francamente non capiamo per quale motivo mettere in dubbio il dolore provato da una persona, in questo caso Patrizia Rossetti che, una volta eliminata, dichiara: "Era ora, non ho fatto niente, non meritavo la finale". La naufraga lamentava da settimane un dolore forte al dito del piede e oggi, quando ormai aveva perso al televoto, l’ha colpita dicendo: "Voglio vederlo questo dito, ti avranno notato i radiologi per vedere questo dito maledetto. Ha gridato al lupo al lupo, alla fine gli altri l’hanno presa in parola". Saremo noi a non comprendere il motivo di questa pungente ironia, ma comunque sia non l’abbiamo affatto apprezzata.

Dino Giarrusso si lascia prendere la mano nel gioco ma si scusa, voto 4: Dino Giarrusso, a nostro avviso, ha esagerato a gesti, perché, pur trattandosi di una prova importante, non avrebbe dovuto mettere a rischio la vita degli altri, in particolare quella di Cristina Plevani, nemmeno se, come detto degli autori, era "tutto consentito". Di certo c’è che questo non è un buon motivo per usare le mani solo perché preso dalla smania di rubare una palla alla naufraga. Un po’ meno istinto e più cervello sarebbe stato l’ideale, ma quantomeno si è scusato con i diretti interessati dopo un abbraccio con Omar Fantini che sapeva fin troppo di finzione.

Omar Fantini si assolve da ogni responsabilità, voto 4: facile puntare il dito solo verso gli altri, più difficile è ammettere di aver sbagliato. Per noi, il naufrago è completamente uscito fuori dai binari quando ha minacciato Dino Giarrusso: avrebbe dovuto ponderare meglio le parole, soprattutto in un contesto come questo. A causa della prova in acqua carica di tensione, si è rivolto a Giarrusso dicendogli "Mer*a. Ti tengo 20 minuti sott’acqua e ti ammazzo". "Un cavaliere senza macchia" che di macchie ne ha e forse si è pure dimenticato di trovarsi in un reality. Anche lui, per fortuna, ha ammesso poi l’errore e si è scusato pure con i figli per il cattivo esempio datogli. E’ vero che il giornalista ha sbagliato e non saremo sicuramente noi a giustificarlo, anzi! Ma è anche vero che Fantini non ci è andato leggero tra accuse e minacce.

