Mario Adinolfi, paura dopo l’Isola dei famosi: ricoverato d’urgenza in ospedale, come sta ora Il giornalista romano è stato ricoverato d'urgenza per problemi di salute. Era rientrato da poche ore a Roma dopo due mesi all'Isola dei Famosi.

Paura per Mario Adinolfi. Il giornalista e politico romano è stato ricoverato in ospedale poco dopo il rientro dall’Honduras, dove ha trascorso due mesi su un’isoletta deserta insieme agli altri concorrenti del cast dell’Isola dei Famosi 2025. A svelarlo è stato proprio Adinolfi con un post pubblicato sui suoi canali social. Ecco cosa è successo

Mario Adinolfi ricoverato in ospedale, la foto choc con la flebo dopo l’Isola dei Famosi: "Grande spavento"

Rientrato a Roma da poche ore dopo la finalissima del reality di Canale 5, che lo ha visto chiudere al secondo posto dietro la vincitrice Cristina Plevani, Adinolfi questa mattina ha postato su Facebook una serie di fotografie che lo ritraggono in ospedale con una flebo al braccio. A corredo delle immagini, il messaggio del giornalista che ha svelato di aver avuto un problema di salute che lo ha costretto al ricovero in ospedale: "Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare".

Non è la prima volta che un concorrente reduce dall’Isola dei famosi deve far fronte a problematiche di salute dopo il reality, che mette sotto stress corpo e psiche dei concorrenti costringendoli a mesi di digiuno quasi totale. Adinolfi, nello specifico, ha fatto notizia anche per il suo dimagrimento. Entrato nel reality con un iniziale di 221 chili, al termine dei 62 giorni trascorsi sull’Isola dei Famosi ha perso quasi 26 chili, arrivando a pesarne 194,9. Un risultato strepitoso che ha stupito tutti e che ha esaltato il giornalista, che ha promesso di continuare il percorso di perdita di peso anche una volta tornato alla vita normale.

Il sostegno del web a Mario Adinolfi

Sul web la notizia del ricovero di Mario Adinolfi ha messo in allerta i suoi fan. Sotto al post di questa mattina, infatti, nel giro di pochi minuti tantissimi utenti gli hanno scritto per chiedere informazioni e incoraggiarlo. C’è chi ha detto: "Riprenditi presto..non t’ha ammazzato l’Isola dei Famosi ! Un abbraccio e una preghiera affettuosa, oppure: "Solo uno spavento Mario, niente di più. Tu continua a prenderti cura di te, te lo devi!", e ancora: "Una preghiera per te Mario… Perché con quel tuo corpo ci devi andare in paradiso si… però non prima del tempo", "Mariooo. Nu ce fa’ scherzi.Hai sottoposto il tuo fisico, già provato, ad uno stress notevole.Però, come se fossi mamma tua, quando uscirai dall’ospedale, nelle comodità della tua casa, continua una dieta che ti permetta di perdere altri chili che sai essere di troppo.Ti vogliamo bene, e lo sai. FORZAAAA !! CHE CI RIESCI".

