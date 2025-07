Cristina Plevani, chi è la vincitrice dell’Isola dei famosi 2025: il papà in galera, il dramma dei genitori e il premio ricchissimo Nella finale dell'Isola, in onda il 2 luglio 2025, ha vinto Cristina Plevani: cosa sappiamo della sua vita privata, dal papà in carcere alla morte della madre

Ieri sera, mercoledì 2 luglio 2025, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la finale de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Veronica Gentili che ha visto nelle vesti di opinionista Simona Ventura e in quelli di inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli. A vincere questa stagione dell’Isola è stata Cristina Plevani, che 25 anni fa aveva vinto anche la prima edizione del Grande Fratello condotto da Daria Bignardi. Ma scopriamo qualcosa in più sull’ex naufraga a partire dal suo passato difficile, tra il padre che è stato prima colpito da un’arma da fuoco e poi arrestato e in generale il suo dramma familiare.

Cristina Plevani, chi è la vincitrice de L’Isola dei Famosi 2025

Cristina Plevani, classe 1972, è stata lontana dalla televisione per molti anni, dal 2000 al 2024, prima di intraprendere l’avventura sull’Isola dei Famosi. L’ex naufraga era un’istruttrice di fitness, ma nella vita ha provato a svolgere diverse attività inerenti al mondo dello spettacolo, tra cui quella di conduttrice radiofonica per l’emittente nazionale RTL 102.5.

La Plevani ha avuto un passato decisamente burrascoso. Lo ha raccontato ai microfoni di Verissimo proprio lo scorso maggio nel corso di un’intervista con Silvia Toffanin, dove ha spiegato cosa è accaduto al padre quando lei era molto giovane: "Io ho adorato mio padre e guai a chi tocca i miei genitori. Una cosa che mi fece soffrire tanto fu che, dopo il Grande Fratello, un signore di una certa età cominciò a scrivermi lettere e a dirmi che era lui il mio vero padre, finché me lo ritrovai sotto casa. Mio padre non era un papà come quello degli altri diciamo, a 11 anni scoprii che gli spararono. Io ero in camera e i miei pensavano che dormissi. E invece sentii che papà tornò a casa e disse a mamma che gli avevano sparato, chiamarono l’ambulanza e lo portarono via".

Poi un altro evento traumatico da affrontare, uno di quelli che inizialmente fai fatica a comprendere. A 16 anni, infatti, arrestarono il padre: "Quando avevo 16 anni, venne arrestato e anche lì ho creduto alla sua innocenza, anche se c’era qualcosa che non mi tornava… A quel tempo, però, la vivevo in un modo diverso. All’inizio non voleva che lo andassi a trovare in carcere. Io, però, gli scrivevo tante lettere e, poi, iniziai ad andare a trovarlo, avevo imparato che in carcere c’erano delle gerarchie perché era rispettato. So il reato per cui è stato arrestato e credo che abbia pagato, ma io in casa non ho mai visto nulla di strano, quindi sono cresciuta facendomi delle idee, ad esempio, che non avesse un lavoro normale. Non mi sono mai vergognata, ho sempre camminato a testa alta".

Il dramma familiare di Cristina Plevani e l’amore

Una vita in salita quella di Cristina Plevani, che dopo il dramma del padre e l’arresto si è ritrovata a perdere i propri genitori a due anni di distanza l’uno dall’altro e per motivi diversi: "Papà se ne è andato nel 1994 per un incidente e mamma nel 1996 a causa di un tumore. Non ho metabolizzato subito la loro morte. Il peso della perdita dei miei l’ho sentito dopo essere tornata dal Grande Fratello perché non avevo il consiglio dei miei genitori e mi sarebbe servito tanto per gestire il successo. Mi servirebbe tanto anche adesso avere una loro opinione".

Dell’amore sappiamo ben poco, perché la vincitrice de L’isola dei Famosi non si è esposta molto, dichiarando solo che "L’amore non c’è nella mia vita" e di stare "bene da sola": "Poi, se arriva ben venga. Adesso, sono nella fase per cui sto bene a casa mia e dico no alla convivenza".

Isola dei Famosi 2025, cosa è successo a Cristina Plevani, vincitrice della finale

Durante la finale de L’Isola dei Famosi, Cristina Plevani si è ritrovata fra i 3 super finalisti insieme a Mario Adinolfi e il mago Jey Lillo, arrivati rispettivamente al secondo e terzo posto in classifica. La vincitrice ha surclassato i due rivali ottenendo quasi il 50% dei voti all’ultimo televoto flash e ha dichiarato che devolverà la metà della vincita totale, quindi 50mila euro in gettoni d’oro, a "una onlus che aiuta ragazzi speciali e a Medici senza frontiere". Una volta scoperto il verdetto finale, ha aggiunto: "Mi sentivo non adatta, fuori posto, ma ringrazio tutti i naufraghi anche a chi sto antipatica. Eravamo un gruppo e grazie a voi per avermi dato questa seconda possibilità. Questo è il secondo treno, ci salgo sopra e col cavolo che scendo".

