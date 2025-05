Isola dei Famosi, addio clamoroso al naufrago amatissimo, poi scoppia la lite: "Pignolo, non lo sopporto più!" All'Isola dei Famosi l'ex europarlamentare rischia seriamente di uscire: tra gli scontri per la gestione del cibo e i sondaggi che lo danno in netto svantaggio.

Quando Dino Giarrusso ha messo piede all’Isola dei Famosi 2025, in molti erano pronti a scommettere su di lui. Intelligente, riflessivo, comunicativo: sembrava avere le carte in regola per imporsi tra i preferiti del pubblico. E in effetti, nelle prime settimane, il suo nome circolava tra i favoriti, chi lo sa, magari anche per la vittoria giocandosela bene. Ma qualcosa, evidentemente, ha iniziato a incrinarsi. Tra liti e alleanze pericolose, ormai il naufrago viaggia verso l’eliminazione quasi certa.

Isola dei Famosi: la lite tra Dino Giarrusso, Teresanna e Chiara

I problemi sono esplosi nel momento in cui Teresanna Pugliese ha assunto il ruolo di leader, scalzando Omar Fantini e portando subito dei cambiamenti concreti nella gestione del gruppo. Uno su tutti: la redistribuzione delle responsabilità per il riso, da sempre argomento delicatissimo tra i naufraghi. La decisione di togliere la mansione a Dino e affidarla a Patrizia Rossetti non è passata inosservata, soprattutto perché motivata con una frecciata piuttosto diretta: "Secondo me il porzionamento va fatto da chi cucina e ha anche occhio in queste cose".

La reazione di Dino non si è fatta attendere. Infastidito, ha espresso le sue perplessità alle telecamere: "Il riso finirà prima e non basterà per tutti i giorni". Nonostante l’esclusione dal compito, si è avvicinato comunque alla zona cucina mentre le donne dividevano il cibo, dispensando consigli e indicazioni che, più che d’aiuto, sono sembrati secondo il parere di molti su X un’invasione di campo. Questo atteggiamento ha suscitato reazioni durissime da parte di Cristina Plevani e Chiara Balistreri, che non hanno usato mezzi termini: "La sua pignoleria spesso mi urta!", ha dichiarato la Plevani, mentre Chiara ha confidato a Jay Lillo: "Io non lo sopporto!".

Isola dei famosi 2025: il crollo nei sondaggi di Giarrusso

E ora, a giudicare dai numeri, a Dino non resta che sperare in un colpo di scena. Secondo i sondaggi pubblicati sul forum reality.house, è il concorrente meno votato tra i tre in nomination. Patrizia domina con il 71% delle preferenze, seguita da Mario con il 20%, mentre Giarrusso si ferma a un misero 9%. Una caduta verticale per uno dei protagonisti più attesi del reality, che lascia presagire un’eliminazione clamorosa. Sul forum, i commenti dei fan sono abbastanza netti: "Credo uscirà Dino", scrive un utente, mentre un altro aggiunge: "Secondo me sarà Dino ad essere eliminato, Patrizia qualche voto lo prende". Dalla leadership al rischio eliminazione, il passo si è rivelato breve per Dino, e a questo punto solo il pubblico può decidere se dargli una seconda possibilità o chiudere anticipatamente la sua avventura sull’Isola dei Famosi.

