Mario Adinolfi, chi è la moglie Silvia Pardolesi: differenza d'età, polemiche e che lavoro fa oggi La vita privata di Mario Adinolfi, finalista all’Isola dei Famosi 2025: l’ex moglie Elena Bonzi e il matrimonio con Silvia Pardolesi

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Non ama i riflettori, ma non si tira indietro quando c’è da dire la sua. Silvia Pardolesi è la seconda moglie di Mario Adinolfi, attuale finalista dell’Isola dei Famosi 2025 e personaggio spesso al centro di accese discussioni pubbliche. A differenza di molte compagne di personaggi noti, Silvia ha saputo ritagliarsi uno spazio personale, ben definito, anche quando si parla dei temi più spinosi: matrimonio, femminilità, religione e sessualità.

Mario Adinolfi, chi è la seconda moglie Silvia Pardolesi: età, lavoro, origini

La storia tra Silvia Pardolesi e Mario Adinolfi nasce nel 2012, poco dopo la fine del primo matrimonio del giornalista ed ex politico con Elena Banzi, sua prima moglie e madre della sua primogenita Lavinia. A fare il primo passo, come ha raccontato lei stessa, è stata proprio Silvia. Con determinazione e ironia, ha corteggiato a lungo Adinolfi, fino a convincerlo a incontrarla. Nel 2013 i due si sono sposati a Las Vegas, in una cerimonia che già raccontava molto del loro spirito anticonvenzionale. Dall’unione sono nate due figlie, Clara e Joanna Benedetta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Silvia è nata a Forlì il 28 novembre del 1986 sotto (ha quindi 15 anni di differenza da Mario, nato nel 1971), ha una formazione universitaria in ambito umanistico – è diplomata al DAMS di Bologna – e ha spesso dimostrato una mente lucida e autonoma, anche rispetto al pensiero del marito. Al momento non si conoscono dettagli relativi al suo lavoro. Nonostante la distanza dai riflettori e dai social, ha partecipato a diverse interviste radiofoniche – da Radio Cusano Campus a Rai Radio2 – raccontando con sincerità e senza filtri la sua vita privtata e il suo amore con Mario.

La polemica sulla sottomissione della moglie

Una delle sue dichiarazioni più note è legata a un tema fortemente divisivo: la "sottomissione" della moglie cristiana, espressa da Adinolfi in passato e accettata da Silvia con parole che hanno fatto molto discutere. "Se sentirsi sottomessa significa essere al servizio della mia famiglia e, quindi, fare tutto ciò che è in mio potere per rendere armoniosa la vita insieme a mia figlia e mio marito, allora sì, sono sottomessa", ha dichiarato, chiarendo però che il termine va inteso in chiave attiva, come impegno e responsabilità. Non una resa, insomma, ma un ruolo scelto consapevolmente, che a suo avviso nulla toglie alla dignità della donna.

Adinolfi all’isola dei Famosi, il retroscena della moglie: "Ecco perché ha accettato"

Quando Adinolfi le ha annunciato la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2025, Silvia ha pensato inizialmente a uno scherzo. Era preoccupata per il suo stato di salute e in particolare per il peso – tema di cui lo stesso Mario ha parlato con trasparenza. Ma oggi è la sua "tifosa numero uno" e lo aspetta a casa con il suo piatto preferito: spaghetti alle vongole veraci.

"Ricordo che il giorno in cui me l’ha detto pensavo fosse uno scherzo – ha raccontato al magazine ‘Gente – Venne poi il momento delle visite mediche che, devo dire la verità, non pensavo sarebbero andate così bene. Mario risultò infatti idoneo per partecipare al programma e non le nascondo la mia felicità nel sapere che tutti i parametri fisici erano abbastanza in ordine". Silvia ha anche svelato quali sono i motivi che, a suo avviso, hanno spinto Mario a lanciarsi in una esperienza televisiva così estrema: "Ci sono almeno due ragioni. La prima: appariva una cosa impossibile e a lui piacciono le sfide, lo motivano. La seconda: voleva dare un messaggio a tutti quei ragazzi che sono magari bullizzati a causa del proprio aspetto fisico e che possono però reagire a qualsiasi pressione con la forza di volontà".

Guida TV

Potrebbe interessarti anche