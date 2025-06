Isola dei Famosi, svelati gli ‘stipendi’ dei concorrenti: Adinolfi, Patrizia o Loredana. Chi è il più pagato Stando ad alcune indiscrezioni i cachet dei protagonisti del reality show di Veronica Gentili sarebbero delle cifre considerevoli: gli investimenti Mediaset

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La 19esima edizione de L’Isola dei Famosi doveva essere quella del rilancio dopo i risultati deludenti dello scorso sotto la guida di Vladimir Luxuria ma, almeno per il momento, anche Veronica Gentili sta faticando. Nonostante negli ascolti tv di ieri il reality show di Canale 5 sia tornato a "respirare", infatti, gli sforzi (economici e non) di Mediaset non stanno pagando del tutto. I vertici del Biscione hanno infatti assemblato un cast decisamente più convincente rispetto a quello delle ultime stagioni; da Patrizia Rossetti a Mario Adinolfi come naufraghi fino al ritorno di Simona Ventura nelle vesti di opinionista, non sono mancati gli "investimenti". Ma quanto guadagnano effettivamente i protagonisti de L’Isola dei Famosi? Secondo alcune indiscrezioni recentemente emerse, i cachet dei concorrenti sarebbero tutt’altro che ridotti. Scopriamo tutti i dettagli.

Isola dei Famosi 2025: quanto guadagnano i concorrenti

Da Mario Adinolfi a Patrizia Rossetti passando per Loredana Cannata, Dino Giarrusso e Camila Giorgi (quest’ultima sfortunatamente costretta al ritiro dopo appena due settimane) – come detto – quest’anno la produzione de L’Isola dei Famosi ha deciso di fare le cose discretamente in grande rispetto agli anni passati in termini di cast, che spesso e volentieri non aveva convinto. Il primo "colpo" è stato sicuramente il ritorno di Simona Ventura (nelle inedite vesti di opinionista), un vero e proprio simbolo del programma, di cui condusse le prime otto edizioni prima di tornare come concorrente nel 2016. E a proposito di naufraghi, in questa 19esima edizione non sono mancati "investimenti" importanti, dai costi tutt’altro che esigui per le casse Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è il più pagato a L’Isola dei Famosi: tutte le cifre

Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica sull’ultimo numero del settimanale Oggi, infatti, i cachet dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 19 sarebbero cifre considerevoli. Il più pagato – si legge sul magazine – sarebbe Mario Adinolfi. l’ex deputato si sta rivelando uno dei protagonisti di questa stagione del reality grazie alle sue posizioni a dir poco conservatrici e alle sue liti esplosive coi compagni di avventura; il suo "stipendio" si aggirerebbe intorno ai 15 mila euro a settimana. Adinolfi guadagnerebbe dunque una cifra da record, ben più alta degli altri protagonisti. Tra le più pagate, infatti, Patrizia Rossetti percepirebbe 12mila euro a puntata, mentre l’attrice Loredana Cannata circa 8mila euro a diretta.

Potrebbe interessarti anche