Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Camila Giorgi lascia l’Isola Non è chiaro cos’è successo all’ex tennista, ma Camila è stata accompagnata dai medici a bordo di un barchino durante l'ultimo daytime, come mostrato in un filmato con la scritta: “Camila lascia temporaneamente la Playa per accertamenti”, nè le produzione del reality ne Mediaset hanno fornito ulteriori dettagli.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Pace fatta tra Carly e Chiara Chiara Balistreri è tornata in gioco dopo una settimana passata sull’isola di Montecristo. Tornata in gioco, Chiara ha lanciato pesanti accuse a Carly, dicendo di esserci rimasta male quando la naufraga non ha salvato nessuna donna a rischio di eliminazione. Carly però ha deciso di provare a chiarirsi: “Io ho avuto una grande bolla esplosiva nei due giorni iniziali, che per tutti sono stati difficili, mi sono accompagnata a Lorenzo anche per la mia rabbia del momento. Poi nei giorni successivi ci siamo ritrovati. Io non ho scelto lui perché avevo attrazione nei suoi confronti, ma con il cuore e la testa”. A quel punto anche Chiara si è ammorbidita: “L’importante è non essere offensiva nei confronti di nessuno. Mi è dispiaciuta vederti isolata in alcuni momenti, e ti avrei anche difesa per come sono fatta. Non avrei mai permesso attacchi nei tuoi confronti”.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Nuovo comunicato in arrivo A generare nuovi malumori è l’arrivo di un comunicato che preannuncia un duro provvedimento: cosa avrà riservato per loro lo Spirito dell’Isola? Il pubblico pensa che al centro delle nuove ammonizioni ci sarà la scelta di Mirko di regalare del fuoco all'altro gruppo, contravvenendo al regolamento.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Scontro tra i Senatori Scoppia il caos nel gruppo degli over 40. Omar richiama il gruppo al rispetto delle regole e rimprovera Alessia: a suo parere, avendo assistito a tutto, avrebbe dovuto raccontare subito l’accaduto, senza nasconderlo. La discussione si fa più accesa, finché Mirko si allontana bruscamente chiedendo ad Alessia di non impicciarsi di questioni che non la riguardano. Intanto Mario è visibilmente irritato: per lui è giunto il momento di definire un codice di comportamento. Mirko ammette ancora una volta le sue colpe e, pronto a prendersi le conseguenze: "Non lascerei mai i ragazzi senza fuoco". Alessia rivela che, oltre a lei e a Patrizia, ad assistere all’accaduto era anche Paolo.