Isola dei Famosi, le pagelle: Simona Ventura (8) affonda Adinolfi (4), Veronica Gentili in ansia da prestazione (5) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di mercoledì 28 maggio 2025 dello storico reality di Canale 5

Nuova puntata fiume dell’Isola dei Famosi, mercoledì 28 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, che si conclude con l’eliminazione di Alessia Fabiani, che rinuncia alla seconda possibilità dell’ultima spiaggia preferendo tornare a casa dai suoi figli, e con Mario Adinolfi, Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti finiti al televoto. Nel corso della puntata (QUI il recap completo), il pubblico ha potuto assistere anche all’arrivo sull’Isola di tre giovani new entry: Jey Lillo, Jasmin Salvati e Ahlam El Brinis.

Scopriamo le cose che ci sono piaciute di più e quelle che abbiamo trovato più discutibili di questa serata, con le pagelle dell’Isola dei Famosi di mercoledì 28 maggio 2025.

Isola dei Famosi, pagelle 28 maggio 2025

L’affondo di Simona Ventura, voto: 8. "Voglio fare i complimenti a tutti perché in questa isola si parla di etica, di coscienza e questa è una cosa che fa sempre piacere", inizia con queste parole concilianti di Simona Ventura quello che, nel giro di pochi secondi diventa un affondo alle tesi di Mario Adinolfi sulle famiglie omogenitoriali che il blogger ha espresso di nuovo in settimana, accendendo la discussione con i suoi compagni dell’Isola. Continua infatti l’opinionista: "Io ho adottato una bambina nel 2006, che adesso ha 19 anni, ed è stato uno dei regali più grandi della mia vita, io sono sua madre e lei mia figlia. Le famiglie sono tutte uguali, ci sono famiglie con genitori etero che fanno danni così come famiglie omogenitoriali, quello che conta è solo l’amore. Un bambino ha bisogno di amore, di cura, di dedizione, di qualcuno che lo guidi nella sua vita, non importa se ci siano una mamma e un papà, due mamme, due papà, l’importante è l’amore che si sa dare, è l’amore che fa diventare un bambino un uomo felice." Game-set-match.

Mirko Frezza che si rifiuta di leggere la lettera strappalacrime, voto: 7. Un piccolo atto di ribellione ogni tanto ci vuole e regala un po’ di imprevedibilità in una liturgia ormai troppo scontata come quella dei reality che si ripete uguale a se stessa da troppo tempo. Stasera Mirko Frezza viene sorpreso da una sorprendente lettera dei suoi cari, ma a fare la sorpresa a chi ha pensato questa sorpresa poco sorprendente, è proprio lui. Quando Veronica Gentili lo invita a leggere la lettera ad alta voce infatti, l’attore risponde: "Non la leggo ad alta voce la lettera della famiglia mia. Se me la dai me la leggo io se no te la rido indietro, io non faccio C’è posta per te". E la conduttrice si deve arrendere e ripiegare sull’osservare le sue reazioni mentre legge la lettera silenziosamente. Ha vinto lui.

Veronica Gentili un po’ fuori fuoco, voto:5. Nella prima puntata dell’Isola, Veronica Gentili non ci aveva convinto più di tanto, ma avevamo sospeso il giudizio perché comprendiamo che sia umano dover fare un po’ di rodaggio quando si è alle prese con un format nuovo rispetto a quello che si conosce a menadito. Stasera però, la nostra impressione che la conduttrice non sia perfettamente a suo agio nel ruolo in cui si ritrova, l’abbiamo avuta di nuovo. E non tanto per la rigidità che qualcuno le rimproverava all’inizio, tutt’altro, per l’essere al contrario un po’ sopra le righe in diverse situazioni, in un’ansia da prestazione che, a volte, la porta a strafare. Per esempio quando parla con Cristina Plevani della sua difficoltà a lasciarsi andare alle emozioni, dando consigli e concludendo con "tesoro mio però così non vivi". Oppure quando, al termine della prova ricompensa fallita sottolinea come la peggiore disgrazia l’occasione mancata di conquistare il Caffè e Moka, "questa è la notizia peggiore di stasera" asserisce, mentre i concorrenti in sottofondo dicono cose come "io manco lo bevo a casa il caffè"… Oppure quando deve spiegare l’infortuno di Carly. Le chiede se "vuole raccontarlo lei trattandosi di una cosa delicata cosa è successo", la ragazza però non entra nei particolari, e quando finisce di parlare, ci pensa la conduttrice a spiegare che ha avuto "un problema che riguarda la tua identità tutto il percorso che hai fatto nella tua vita per arrivare dove sei arrivata". Per non parlare del continuo ricorso al romano, che sembra spia di un po’ di ansia da prestazione, di voglia di conquistare il pubblico dei meme e di percorrere strade già percorse da altri, e che fanno sempre pensare a un pochino di percepibile ansia da prestazione.

Dino Giarrusso si inventa una polemica sul niente, voto: 4. Se c’è un momento in cui apprezziamo Veronica Gentili è quando la percepiamo schiettissima e spontanea, ovvero quando zittisce Giarrusso che parte con un’incomprensibile e ridicola polemica sul fatto che lui, al contrario delle new entry di questa sera, quando entrò, la prima sera non venne fatto votare. Nonostante l’insistenza del concorrente, bastano poche parole per farlo rientrare nei ranghi. Autorevole, diretta e di polso. Bravissima.

Il piagnisteo e le "provocazioni" di Mario Adinolfi, voto: 4. Non se ne può più. Anche questa sera ascoltiamo il pianto antico di Mario Adinolfi, che racconta di essere stato attaccato da Chiara sui suoi problemi fisici, se non fosse che poi ci sono i filmati, dove lui dice cose non sempre gradevoli con tono sempre sgradevole, di chi si esprime e guarda gli altri sempre e solo dall’alto in basso in virtù di un presunto bagaglio culturale, che certo non è possibile dimostrare in un contesto del genere quindi, diciamo che lo diamo per buono. Anche a fine serata, quando le tre giovani new entry si trovano a votare, lo nominano perché in pochi minuti di frequentazione è riuscito già a dire loro cose sgradevoli e, diciamolo, anche sintomo di un’educazione non proprio oxfordiana, visto che parliamo di persone appena conosciute. Il suo atteggiamento viene narrato come quello del provocatore, una definizione generosa.

