Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Carly scoppia a piangere Durante le attività del gruppo giovani, una concorrente è scoppiata a piangere, parliamo di Carly Tommasini, che si è sfogata dicendo: "Piango perché mi aspettavo di trovarmi con un gruppo più coeso e invece ho trovato delle persone che bene o male vogliono davvero dimostrare. Sentirmi tagliata fuori, non inclusa mi sembra una doppia ferita. Soprattutto da Spadino che mi ha nominata. Ho fatto il rifugio per la notte e poi vengo a sapere che non vi è piaciuto, che non vi siete trovati bene, che la sabbia non andava bene".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 I pubblico contro Adinolfi sui social Sui social hanno cominciato a diffondersi i sistemi adottami dalla produzione per permettere (e facilitare) la partecipazioni di Adinolfi al programma: "L'uomo pesa 220 kg e non può vivere come gli altri naufraghi. Per la sua sicurezza quindi sull'isola ha un letto su cui dormire e una panchina sulla quale sedersi. Questo perché se si sdraiasse sulla sabbia per lui sarebbe impossibile rialzarsi. Inoltre ha una barca apposita per gli spostamenti dove per salire e scendere la produzione ha fatto montare un apposito pontile di legno". Sotti i post hanno però cominciato a fioccare i commenti degli spettatori infelici nel vedere che in un programma basato sulla sopravvivenza e sul realismo, un concorrente possa effettivamente restare fermo appoggiandosi agli altri, e avere delle comodità non riscontrabili in natura. Qualcuno scrive infatti: "Vorrei capire perché è andato all’isola, non è per lui", o ancora: "Ma a che cosa è andato a fare?! E le sue partecipazioni nei giochi come vanno valutate? Allora è andato a fare la vacanza?".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 La televisione su Playa Montecristo Su Playa Montecristo, i due Senatori e le due Giovani costretti alla permanenza si interrogano sui motivi che hanno spinto i loro compagni di squadra ad escluderli, ma intanto, come promesso da Veronica, ricevono un televisore per poter osservare alcuni momenti riguardanti le attività svolte dai due gruppi di Naufraghi. Sarà uno strumento importante per mantenerli dentro le dinamiche di gioco.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Le novità di Ibiza Altea Ibiza ha confermato con un nuovo post Instagram che, nonostante le sue proteste, non potrà partecipare all'Isola: "Cara isola dei Famosi, questa volta non ci incontreremo come avrei voluto. A causa dell’uscita contemporanea di un altro reality, non potrò far parte di questa avventura straordinaria. Per me, che avevo voglia di mettermi in gioco, di sfidare i miei limiti e mostrare la mia forza, mentale e fisica, non è un addio, ma solo un arrivederci. Se il destino lo vorrà, ci rivedremo. [...] Mi dispiace aver deluso alcuni di voi, ma la delusione più grande è stata per me stessa. Vedevo questa opportunità come un sogno… e svanire così, all’improvviso, non è stato facile". Chissà che non potremo rivederla l'anno prossimo.