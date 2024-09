Grande Fratello 18, svelati tutti i concorrenti: chi sono i 15 vip della nuova edizione Dal 16 settembre 15 vip e 10 nip varcheranno la Porta Rossa della 18esima edizione del reality: ecco chi sono e cosa fanno nella vita.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Una nuova edizione del Grande Fratello sta per iniziare. Ancora non si ha nessuna certezza sulla data di partenza, ma si vocifera che tutto sarà pronto per la prima serata di lunedì 16 settembre, giorno in cui i primi concorrenti di questa 18esima stagione varcheranno la famigerata Porta rossa. Al timone del reality show, ancora una volta, Alfonso Signorini, in compagnia di Rebecca Staffelli come "inviata social" e dell’opinionista Cesara Buonamici, che quest’anno sarà affiancata da un’ex vippona, ossia Beatrice Luzzi. A dare questa notizia bomba, confermata poi da Davide Maggio e dallo stesso sito del programma, è stato TvBlog: il portale ha rivelato che il conduttore desiderava ritornare alla vecchia formula della coppia di opinioniste in studio, e la scelta è caduta proprio sull’attrice, da sempre nelle grazie del direttore di Chi. Tra le varie indiscrezioni che ormai da mesi si rincorrono, inoltre, le più gettonate sono ovviamente quelle che riguardano il cast di questa edizione del GF, formato sia da concorrenti vip che nip. Mentre la pagina Instagram ufficiale del programma ne ha già confermato qualcuno, sul web sono tanti i nomi dati per certi: andiamo a conoscerli insieme tutti.

Cast Grande Fratello 18, i concorrenti vip: chi sono

Partiamo con i primi concorrenti ufficiali (o quasi) della 18esima edizione del Grande Fratello, al via il prossimo 16 settembre. Qualcuno è già stato confermato sulla pagina Instagram del reality, mentre altri sono stati svelati da diversi siti, tra cui il portale di Davide Maggio e Biccy:

I concorrenti nip del GF 18: chi sono e cosa fanno nella vita

Oltre ai 15 personaggi più o meno famosi, i cosiddetti vip, la 18esima edizione del GF avrà anche la sua percentuale di perfetti sconosciuti, i nip, che dovrebbero essere 10. Conosciamoli:

Michael Castorino . Animatore di feste per bambini, che ha giù lavorato in Tv e in diversi spot televisivi.

. Animatore di feste per bambini, che ha giù lavorato in Tv e in diversi spot televisivi. Sara Pilla . Gondoliera 24enne di Venezia. Nel 2022 ha vinto il titolo di Miss Italia social.

. Gondoliera 24enne di Venezia. Nel 2022 ha vinto il titolo di Miss Italia social. Yulia Naomi Bruschi . Showgirl e influencer già vista in tv. Nel 2020 ha partecipato come tentatrice a Temptation Island.

. Showgirl e influencer già vista in tv. Nel 2020 ha partecipato come tentatrice a Temptation Island. Luca Giglioli. Classe 2020 è un parrucchiere che vive e lavora a Reggio Emilia.

Quando inizia il Grande Fratello: data, ora e daytime

Il Grande Fratello 18 parte il 16 di settembre e andrà in onda ogni lunedì sera su Canale 5 dalle 21:30, salvo cambi di palinsesto e doppi appuntamenti come avvenne nella scorsa edizione. Confermato anche il daytime con il reality, trasmesso su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle ore 13:00, e su Canale 5 alle 16:40, così come la diretta su Mediaset Extra dalle 9 alle 6. Streaming e on demand, infine, visibili come sempre sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito) e sul sito ufficiale del GF.

Potrebbe interessarti anche