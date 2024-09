Amanda Lecciso al Grande Fratello: chi è la sorella di Loredana e perché è poco famosa La cognata di Albano Carrisi prenderà il posto di Lino Giuliano nella 18esima edizione del reality show di Alfonso Signorini: il rapporto con la famiglia

Porte girevoli al Grande Fratello. Amanda Lecciso è la prossima concorrente ufficiale del reality show di Alfonso Signorini, costretto a correre ai ripari dopo la squalifica di Lino Giuliano. La sorella minore di Loredana e Raffaella Lecciso prenderà parte alla 18esima edizione del GF al posto dell’ex volto di Temptation Island. A contrario delle gemelle, però, Amanda si è sempre tenuta ai margini del mondo dello spettacolo. Chi è dunque Amanda Lecciso? Scopriamo tutto sulla nuova gieffina.

Chi è Amanda Lecciso, sorella di Loredana

Classe 1988 di sangue pugliese, Amanda Stefania Maria Francesca Lecciso ("Dada" per gli amici) è la terza e la più piccola delle sorelle Lecciso. Con un grande talento per la danza, già durante i primi anni di liceo classico Amanda decise che non avrebbe seguito le orme di Loredana e Raffaella, ma scelse anzi di tenersi ai margini del mondo dello spettacolo, motivo per il quale è anche la mano nota delle tre. Vanta solo un’apparizione nel (dimenticabile) film del 2006 Parentesi Tonde di Michele Lunella, accanto alla sorella Raffaella Lecciso, Eva Henger, Patrizia De Blanck e anche Flavia Vento, protagonista di un cameo.

Della vita privata di Amanda Lecciso non si sa molto: in passato ha lavorato nel negozio di scarpe della sorella, oggi ha un figlio di 10 anni ("Ninni", avuto dall’attore Ivo Micioni) e un bellissimo e fortissimo rapporto con la sua famiglia, come dimostrano i video e le foto sui social insieme alle sorelle, a cui è molto legata.

Il Grande Fratello 18 dopo il caso Lino Giuliano

A poche ore dal debutto della 18esima edizione, il portale DavideMaggio ha annunciato l’ingresso di Amanda Lecciso entrerà nella casa del Grande Fratello. La sorella minore di Loredana e Raffaella prende il posto di Lino Giuliano dopo che l’ex volto di Temptation Island è stato squalificato per il caso delle frasi omofobe rivolte a Enzo Bambolina. Amanda si aggiunge al cast di Alfonso Signorini (che già da anni corteggiava Loredana Lecciso) unendosi a Clarissa Burt, Clayton Norcross, Eleonora Cecere, Enzo Paolo Turchi, Helena Prestes, Iago Garcia, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Ilaria Galassi-Pamela Petrarolo-Eleonora Cecere, Shaila Gatta e Tommaso Franchi.

