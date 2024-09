Grande Fratello 18, Lino Giuliano è già fuori: cosa è successo e la decisione di Mediaset L'ex di Temptation Island è stato squalificato ancora prima di entrare nella Casa: ecco il perché.

Lino Giuliano non è più un concorrente del Grande Fratello. L’ex di Temptation Island è stato squalificato a pochissime ore dell’inizio del reality, e non farà più parte del cast di questa 18esima edizione, al via questa sera, lunedì 16 settembre, su Canale 5. A dare la notizia è stato Davide Maggio, che sul suo sito ha annunciato: "Lino Giuliano non sarà uno dei concorrenti della diciottesima edizione del reality di Alfonso Signorini (…). Mediaset, proprio come auspicavamo, ha deciso di squalificare dal cast del GF il barbiere di Napoli dopo il commento omofobo che l’ha visto protagonista dello spiacevole diverbio social con il tiktoker Enzo Bambolina". Già da giorni, infatti, si parlava di una possibile squalifica di Lino, chiesta a gran voce su tutti i social, dopo gli insulti omofobi rivolti su TikTok a Bambolina, celebre tiktoker napoletano. Ed è proprio in seguito a questo che ora Mediaset pare abbia scelto di non far entrare nella Casa il barbiere campano: "La decisione verrà comunicata questa sera in puntata – si legge ancora su Maggio – ma vi confermiamo che Giuliano, prima ancora di entrare, è stato squalificato".

Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello: perché

A meno di 9 ore dal debutto, il Grande Fratello 18 ha già il suo primo concorrente squalificato: Lino Giuliano, ex di Temptation, non è più un inquilino del reality. A farlo sapere è Davide Maggio che sul suo sito dà la notizia in anteprima, assicurando: "Mediaset, proprio come auspicavamo, ha deciso di squalificare dal cast del GF il barbiere di Napoli dopo il commento omofobo che l’ha visto protagonista dello spiacevole diverbio social con il tiktoker Enzo Bambolina". È proprio il grave insulto su TikTok il motivo di questa squalifica, che arriva a pochissime ore dalla messa in onda della prima puntata del GF, ma che da giorni era richiesta a gran voce dal pubblico sui social.

Tutto nasce quando su TikTok, Lino risponde a una frase ironica di Enzo Bambolina: "Racconta che sei stato anche con me, nun to scurdà". La replica dell’ex di Alessia Pascarella è stata un pugno nello stomaco per molti: "RICCH*ON E MERD NCIUCISS, riman t vak a denuncia ma staj prdenn a cap miezu sce? (ricch*one di mer*a pettegolo, domani ti vado a denunciare, ma stai perdendo la testa mezzo scemo?)". Un reazione offensiva, a cui sono seguite numerose critiche e a cui Giuliano ha cercato di difendersi così: "Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta. Per questo motivo, ho deciso di denunciare la persona in questione per diffamazione. Mi scuso con tutte le persone gay nel mondo se qualcuno si è sentito offeso. lo sono con voi, sempre. Chi mi conosce sa che scherzo in modo rispettoso anche con loro e non ho mai giudicato nessun gay".

