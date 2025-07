Simona Ventura risponde a Pier Silvio Berlusconi, le prime parole sul nuovo Grande Fratello La conduttrice ha commentato per la prima volta la sua nuova avventura al timone del GF, pronto a tornare alla versione nip in autunno: “Avanti insieme”

Simona Ventura rompe il silenzio e ringrazia Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice – recentemente impegnata come opinionista de L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili – ha commentato per la prima volta la scelta dell’ad Mediaset, che ha deciso di affidarle la prossima edizione del Grande Fratello. Come confermato alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2025/26, infatti, dopo l’addio alla Rai Simona sbarcherà alla guida del reality show più longevo della storia della tv italiana e ha voluto ringraziare personalmente Berlusconi per l’opportunità. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Simona Ventura al Grande Fratello: il messaggio a Pier Silvio Berlusconi

Le voci si sono rivelate fondate e alla fine il Grande Fratello avrà (o dovrebbe avere) ben due edizioni nella prossima stagione. Come annunciato alla presentazione dei palinsesti Mediaset, infatti, il reality show tornerà alle origini e ripartirà con una versione ‘nip’ in autunno. Nel 2026 dovrebbe tornare il GF Vip di Alfonso Signorini (che avrebbe rifiutato un’altra edizione monstre in termini di durata), ma Pier Silvio Berlusconi ha voluto rimanere cauto e ha ammesso che si farà solo se verranno trovati ‘vip veri’ come concorrenti. L’ad Mediaset, invece, non ha avuto dubbi sul nome della conduttrice alla quale affidare il Grande Fratello: Simona Ventura.

Risolta la situazione contrattuale (dopo l’addio alla Rai e la chiusura di Citofonare Rai 2 era ancora legata a Nove e a Che Tempo Che Fa, dove invece potrebbe sbarcare Mara Venier), Simona Ventura si prepara dunque a tornare a Mediaset in pianta stabile. Conclusa l’esperienza nelle vesti di opinionista de L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili, infatti, la conduttrice emiliana esordirà al timone del Grande Fratello nella prossima stagione televisiva. Pier Silvio Berlusconi ha dimostrato di nutrire grande fiducia in Simona Ventura, dal momento che ha scelto di affidarle un’edizione cruciale del reality show più longevo della storia della tv italiana. Il GF non solo dovrà rialzarsi dopo le deludenti ultime edizioni, ma festeggerà anche i 25 anni dalla prima, storica, edizione condotta da Daria Bignardi e vinta da Cristina Plevani. Per l’occasione si tornerà anche alle origini con un’edizione ‘nip’ (con personaggi estranei al mondo dello spettacolo) e la durata ridotta a 100 giorni.

Simona Ventura non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura e ha voluto ringraziare pubblicamente Pier Silvio Berlusconi per l’opportunità. La conduttrice ha pubblicato una foto sorridente insieme all’ad Mediaset scrivendo: "Sono emozionata ed entusiasta e soprattutto carica a pallettoni! Una sola parola che racchiude tutto quello che provo: GRAZIE! Avanti insieme".

