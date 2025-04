Grande Fratello, nella rottura tra Shaila e Lorenzo spunta un 'terzo incomodo': cosa c'entra Alfonso D'Apice? L'indiscrezione Dopo la fine del Grande Fratello, si continua a parlare di Shaila e Lorenzo: a quanto pare, Alfonso D'Apice avrebbe avuto un ruolo nella loro rottura. I dettagli

La finale del Grande Fratello, andata in onda lo scorso lunedì 31 marzo, ha suscitato non poche polemiche, non solo perché ha vinto Jessica Morlacchi, lasciando a bocca asciutta Helena Prestes (super favorita), ma anche per la clamorosa entrata in Casa di Shaila Gatta, la quale, in modo deciso e determinato, ha lasciato in diretta Lorenzo Spolverato. Il modello milanese, senza parole per il comportamento della ballerina napoletana, è convinto che la donna che ha rivisto entrare non fosse Shaila ma un’altra persona (come rivelato durante una chiacchierata con i suoi fan). A distanza di qualche giorno, continuano le indiscrezioni sul reale motivo per il quale Shaila ha deciso di mettere fine alla sua relazione con Lorenzo. Tra le varie voci, c’è n’è una che sta facendo il giro del web e che vedrebbe coinvolta una terza persona: si tratta di Alfonso D’Apice. Ma perché quest’ultimo sarebbe coinvolto nella rottura tra i due? Vediamo tutti i dettagli.

Grande Fratello, Alfonso D’Apice avrebbe avuto un ruolo nella rottura tra Shaila e Lorenzo

La fine della storia tra Shaila e Lorenzo, nata (e anche finita) al Grande Fratello, ha sconvolto in particolare i fandom della coppia e del programma. La ballerina ha scelto di interrompere bruscamente la relazione con il modello in diretta, dopo circa sei mesi trascorsi insieme all’interno della Casa più osservata d’Italia. Il cambiamento improvviso di Shaila ha lasciato molti senza parole, soprattutto considerando che fino a poco tempo prima aveva ribadito con convinzione i suoi sentimenti per Lorenzo. Tuttavia, dopo appena una settimana lontana dal reality, la situazione si è completamente ribaltata. L’ex velina ha definito la storia "tossica" e si è dissociata pubblicamente, lasciando Lorenzo spiazzato. Al momento, lei è in silenzio sui social, mentre lui non ha ancora commentato l’accaduto.

Tuttavia, sembra che ad avere avuto un ruolo nella loro rottura sia Alfonso D’Apice. Secondo alcune fan presenti fuori dall’hotel, Alfonso sarebbe rimasto accanto a Shaila durante la finale, evitandole il contatto con i fan della coppia, con l’aiuto della sua migliore amica Federica. Inoltre, dopo il confronto con Lorenzo, Shaila avrebbe esitato a rientrare in studio, ma Alfonso l’avrebbe abbracciata, dicendole: "Hai fatto bene".

L’ amicizia tra Shaila e Alfonso D’Apice

Sembra proprio che tra Shaila e Alfonso D’Apice ci sia un’amicizia. Negli ultimi giorni, pare che Alfonso si è avvicinato a Shaila, convincendola che Lorenzo abbia giocato con i sentimenti suoi e degli altri, inclusa Chiara Cainelli. Sembra anche che abbia trasmesso questa idea anche a Zeudi e Chiara, le quali hanno smesso di seguire Lorenzo su Instagram. Si dice che Alfonso sia geloso del rapporto tra Lorenzo e Chiara e stia cercando di allontanarlo dal gruppo, ma si tratta solo di supposizioni, ancora non confermate.

