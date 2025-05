GF, attriti in discoteca per Helena e Javier. Lui troppo geloso la copre, scatta la polemica: "Fingevate in Casa" Una serata tra balli sfrenati, baci e un gesto geloso diventa virale per la coppia del Grande Fratello, accusata di incoerenza: i fan di Shaila non perdonano.

Che la storia tra Helena Prestes e Javier Martinez fosse destinata a far parlare anche dopo la fine del Grande Fratello era prevedibile. Ma nessuno immaginava che una semplice serata in discoteca potesse scatenare un tale polverone. Dopo settimane di apparizioni dolci e dichiarazioni d’amore, i due sono finiti al centro di una bufera social per alcune immagini diventate virali nelle ultime ore. A scatenare il putiferio è stato un video in cui Helena balla sensualmente vicino alla consolle, mentre Javier, alle sue spalle, si posiziona in modo da coprirla: un gesto che, tra romanticismo e gelosia, ha diviso il pubblico.

Grande Fratello: notte tra balli e gelosia per Helena Prester e Javier

Tutto è iniziato a Rimini, durante un evento molto atteso dai fan che hanno seguito la coppia fin davanti all’albergo dove alloggiava. Tra sorrisi, abbracci e selfie, la serata sembrava filare liscia, almeno fino all’arrivo in discoteca. Qui, tra luci psichedeliche e ritmo travolgente, Helena ha iniziato a ballare con sensualità. A un certo punto, Javier si è avvicinato da dietro e si è messo tra lei e il pubblico, quasi a volerla proteggere da occhi troppo indiscreti. Il video, ripreso da uno smartphone e caricato sui social, ha fatto il giro del web in poche ore. E se molti l’hanno trovato un gesto tenero e istintivo, altri, soprattutto tra i fan di Shaila Gatta, hanno storto il naso. "Predicano bene e razzolano male", ha scritto qualcuno su X, facendo riferimento alle critiche che i due avevano rivolto alla ballerina napoletana durante il programma.

Le accuse dai fan di Shaila Gatta

Ma è stato anche il ballo di Helena a scatenare le proteste di alcuni fan. I sostenitori di Shaila Gatta hanno accusato Helena e Javier di incoerenza, dal momento che loro sono stati tra le persone che hanno criticato Shaila per i suoi atteggiamenti troppo provocanti, accusandola di volgarità per le sue danze spinte e per il feeling troppo fisico con Lorenzo Spolverato. Adesso, vedendo Helena twerkare in pista e baciarsi con Javier davanti a tutti, in molti hanno gridato allo scandalo. "Allora Shaila era volgare e loro invece sono teneri?" scrive un utente su X. Il punto centrale, per molti, sembra essere il doppio standard assunto per Gatta e Prestes.

I problemi di Javier Martinez nel gestire la gelosia

Non spegne certo le polemiche, ma Javier in passato, al settimanale Chi, aveva riconosciuto di essersi scoperto geloso proprio con Helena: "Pensavo di non esserlo, poi è arrivata lei e ho capito che dentro di me qualcosa scattava", ha spiegato. Nonostante il suo sia un atteggiamento discreto, come dice lui stesso, non riesce a non farsi coinvolgere emotivamente. Un sentimento che, a detta della coppia, è cresciuto ancora di più una volta usciti dalla Casa: "Con lui è tutto più semplice, anche quando sembra complicato", ha detto Helena.

Pubblico diviso: amore o strategia?

Resta il fatto che Helena e Javier continuano a catalizzare l’attenzione, nel bene e nel male. Che si tratti di un amore vero o anche di una certa consapevolezza mediatica, la loro coppia è sempre al centro del dibattito, tra chi li adora per la chimica evidente e chi li accusa di strategia e incoerenza. Di certo, se il loro obiettivo era far parlare di sé, ci sono riusciti molto bene.

