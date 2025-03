Grande Fratello (6 marzo), cos'è successo: Federico eliminato, Lorenzo smascherato da Signorini. Chi è al televoto Nella puntata del 6 marzo, scontri accesi, frecciate e lacrime, ma anche momenti intensi e confronti in studio tra Lorenzo e Alfonso. Poi nomination e televoto

La trentasettesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 giovedì 6 marzo 2025, si apre con un blocco dedicato a a Lorenzo Spolverato, chiamato in studio per un confronto con Alfonso D’Apice. Poi si passa al rapporto tra Mariavittoria e Tommaso fatto di alti e bassi, mentre Shaila incontra la madre Luisa che stringe la mano a Spolverato. Non manca uno scontro acceso tra Chiara e Jessica. Al termine della puntata scopriamo chi è il nuovo eliminato di questa edizione del GF, ovvero Federico Chimirri. Come sempre, ricordiamo che in studio, accanto alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, c’è anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Vediamo insieme cosa è accaduto nel corso della puntata del 6 marzo 2025 di Grande Fratello e chi è al televoto.

Grande Fratello, puntata 6 marzo 2025: cosa è successo

La puntata si apre con un confronto in studio tra Lorenzo Spolverato e Alfonso D’Apice, il quale pensa che il modello stia mettendo in mezzo Chiara Cainelli per creare dinamiche con Shaila, visto che questa ‘amicizia particolare’ è nata dopo che Signorini ha mostrato i mi piace di Lorenzo sotto un post di Chiara, suscitando ancora prima la gelosia di Shaila con la famosa insalata passata alla Cainelli. Insomma, il modello starebbe usando la sua fidanzata per creare nuove dinamiche con Shaila. Lorenzo si difende dicendo che non vuole rovinare il loro rapporto e che tra lui e Chiara c’è solo una forte affinità mentale, e poi chiede ad Alfonso se si fidi di lui e D’Apice risponde: "Mi fido…" Inoltre, l’ex gieffino parla con la fidanzata Chiara, dicendole che si fida di lei ma che la guarda sempre e di stare attenta alle dinamiche che vengono a crearsi. Lei ribatte: "Lorenzo è solo un fratello per me".

Si passa al rapporto tra Mariavittoria e Tommaso: lei ha bisogno di più spazio, lui è fin troppo presente nella sua vita. Dopo aver sentito dire alla Minghetti che non si sente tutelato da lui, Franchi sbotta: "Ti lascio, è finita". Poi l’idraulico ci ripensa: "Io sbotto, sono umano, ma tutto voglio fuorché perderti", e dice a ‘Mavi’ che talvolta lei ha un atteggiamento distruttivo nei confronti di lui e degli altri: trova sempre i difetti su tutto e tutti. La gieffina pensa che siano "incompatibili" ma che se riuscissero a venirsi incontro smussando i lati più spigolosi del carattere, la loro relazione potrebbe avere un futuro al di fuori del Gf.

Poi Signorini sbugiarda Lorenzo Spolverato mostrando un video risalente al 13 gennaio scorso in cui si sente il modello suggerire a Shaila di flirtare con Emanuele Fiori, ormai uscito dal Gf: "Io sono senza parole, è facile dire che non vi ricordate, è l’unica risposta che potreste dare senza perdere la faccia, ma la faccia l’avete persa ormai" commenta Signorini dopo aver sentito sia Shaila che Lorenzo dire di non ricordarsi nulla. Alla fine, Lorenzo dichiara: "Ora ricordo! In quel periodo Lele ci provava con Chiara, ma lei continuava a dargli il due di picche. Era una battuta detta a Shaila per scherzare".

Shaila racconta la sua linea della vita, concentrandosi più su se stessa che sulla sua carriera e parlando di una relazione tossica avuta con un ex fidanzato a 17 anni e fatta di "violenza mentale e psicologica". Inoltre, la Gatta sottolinea che al Grande Fratello si è resa conto di non aver ancora superato le sue fragilità, le insicurezze. Non manca l’incontro tra Shaila e la madre Luisa, tornata questa volta per dare manforte alla figlia, tanto che di parlare di Lorenzo non gliene frega granché. L’ospite dice all’ex velina di essere orgogliosa di lei e di continuare a pensare a se stessa: "Hai capito tutto". Poi, quando Signorini le propone di conoscere Lorenzo, Luisa, un po’ titubante, risponde: "Se vuoi farmelo vedere, fammelo vedere. Non c’è problema". La madre dice di non aver cambiato del tutto idea nei confronti del modello, perché a volte il giovane si comporta in un modo ‘carino’ e altre invece no. Però ricorda anche che al momento si trovano dentro un programma e che quindi bisogna vedere come si evolverà la situazione fuori dal Gf.

Chiara finisce nel mirino di Jessica Morlacchi quando Mariavittoria si dimostra gelosa della Cainelli, colpevole di aver provocato Tommaso. Stefania e Jessica si dicono d’accordo con la Minghetti, e l’ex voce dei Gazosa dichiara: "Rappresenta una sgallettata". Dopo essersi scusata per i suoi atteggiamenti facilmente fraintendibili e aver sottolineato che stava solo recitando un ruolo alla festa di Carnevale, Chiara subisce in toto l’attacco di Jessica, tanto che sembra pronta a scoppiare a piangere: "Da come hanno montato la clip, non avrei usato il termine sgallettata, ma un altro. Non si può dire in televisione il termine, a meno che tu, Alfonso, non mi dia il permesso. Forse adesso ho capito perché ha fatto il provino come tentatrice a Temptation Island, è brava" tuona la Morlacchi. Alfonso D’Apice interviene dallo studio in difesa di Chiara: "Jessica non ti saluto neanche, sei stata veramente cattiva. Appena hai visto la debolezza di Chiara hai calcato la mano. Risponderai a Dio Jessica, non a me". Signorini definisce l’ultima frase detta da D’Apice "eccessiva", e aggiunge: "Non siamo in una commedia napoletana". In tutto ciò, Lorenzo difende a spada tratta Chiara, mentre Mariavittoria ammette solo a fine puntata di essere gelosa della Cainelli.

Mariavittoria racconta i suoi problemi con la bulimia, dicendo che colmava ogni vuoto mangiando cibo e confessando di andare tuttora dallo psicologo. Il blocco finisce con la Minghetti che ringrazia Tommaso per il supporto che le ha dato in questi mesi.

Le candidate al televoto per decretare il terzo finalista del Gf

La puntata prosegue con la scelta dei candidati come terzo finalista del reality. I concorrenti sono chiamati a pescare uno dei 9 piramidali e chi trova i due con base nera deve scegliere chi mandare al televoto (pensano sia per l’eliminazione).

Zeudi sceglie Mariavittoria: "Tommaso può fare uscire i suoi lati migliori ma solo lontano dalla Minghetti"

Helena sceglie Chiara: "Non abbiamo mai chiacchierato più di tanto, si è semplicemente schierata dalla parte di Lorenzo".

Quindi Chiara e Mariavittoria sono le prime due candidate al televoto per il terzo finalista.

Il risultato del televoto Grande Fratello, chi è stato eliminato: le percentuali

Lo scorso lunedì sono finiti al televoto Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando e Federico Chimirri. Il pubblico a casa ha deciso di eliminare Federico Chimirri. Ecco le percentuali:

GF nomination, 6 marzo: voti e motivazioni

Ecco tutte le nomination dei concorrenti con i piramidali.

Palesi:

Tommaso nomina Zeudi: "Per la nomination a Mariavittoria"

Javier nomina Shaila: "Mi ha dato del falso, ma la voto anche per strategia"

Chiara nomina Stefania: "Non ha mai speso parole carine con me e si è avvicinata quando le conveniva"

Helena nomina Shaila: "Così è contenta!"

Giglio nomina Stefania: "Abbiamo un modo diversi di giocare, dà la sua opinione senza chiedere"

Segrete:

Shaila nomina Stefania: "Critica tanto, ma è la prima che cerca clip"

Jessica nomina Zeudi: "Rimane solo lei, ma mi spiace, è carinissima"

Stefania nomina Shaila: "Gioco di strategia, ma al contrario. Voglio uscire con qualcuno di forte"

Mariavittoria nomina Zeudi: "Ha detto che io e Tommaso dovremmo proseguire da soli il percorso fino alla finale"

Lorenzo nomina Stefania: "Non la sopporto, è una vipera e sa di esserlo. Non si mette mai in discussione quando si parla di me"

Zeudi nomina Tommaso: "Voglio essere coerente con il discorso su Mariavittoria e Tommaso"

Chi è al televoto, Grande Fratello (6 marzo): Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi

Al televoto finiscono Chiara, Mariavittoria, Shaila, Stefania e Zeudi. Il pubblico deve decidere chi mandare in finale e il concorrente più votato sarà il terzo finalista dell’edizione. Il risultato si scoprirà nella trentottesima puntata del GF, fissata per lunedì 10 marzo 2025, in prima serata su Canale 5.

