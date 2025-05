Alfonso D’Apice rivela tutto sulla ‘guerra’ post-Grande Fratello: “Chiara? Ecco cosa le hanno fatto Shaila e Zeudi” L’ex volto di Temptation Island ha raccontato come le amicizie nate al GF di Signorini si stiano sgretolando tra frecciate e ‘follow’ tolti sui social

Le amicizie nate al Grande Fratello hanno vita breve. Negli ultimi tempi si è parlato a lungo dei rapporti tra gli ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini che, salvo poche eccezioni, hanno preso le distanze gli uni dagli altri. Zeudi Di Palma, in particolare, era finita nel mirino delle critiche per non avere consegnato alcuni regali dei fan a Chiara Cainelli. A rompere il silenzio ci ha pensato Alfonso D’Apice, che ha raccontato come stanno davvero le cose tra la sua compagna, l’ex Miss Italia e anche Shaila Gatta. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Grande Fratello 18: Alfonso D’Apice e il racconto su Shaila

Alfonso D’Apice ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare finalmente di quanto successo dopo la fine del Grande Fratello tra Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta. Al termine del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, le ex gieffine hanno intrapreso strade diverse e – stando ad alcuni rumor – i rapporti si sarebbero rotti. Parlando di Shaila, l’ex volto di Temptation Island ha svelato ai fan: "Non c’è mai stato un incontro o un confronto. Una sera ci dovevamo vedere, ma non è successo. Poi abbiamo incontrato Lorenzo (Spolverato, ndr) e a quel punto Shaila ci ha tolto il ‘segui’ a me e Chiara". La stessa ex velina di Striscia la Notizia aveva ammesso ai fan di avere "smesso di seguire alcune persone perché non condividevano il mio pensiero e facevano cose che non mi piacevano", lanciando forse una frecciata proprio alla coppia.

La sua verità su Zeudi Di Palma

Alfonso ha dunque preso le difese della sua compagna, con cui è sbocciato l’amore proprio tra le mura del GF. Stando alle sue parole, Chiara sarebbe rimasta tagliata fuori. "Chiara ci teneva alle ragazze, c’è rimasta male. Tra di loro Zeudi e Shaila si sono viste e non hanno invitato Chiara. Lei c’è stata male, si è sentita esclusa e messa da parte" ha rivelato l’ex fidanzato di Federica Petagna, che si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa anche nei confronti di Zeudi Di Palma. "Io sono rimasto che era una mia amica, dentro il GF e fuori. Se è successo qualcosa noi non lo sappiamo" ha spiegato Alfonso, aggiungendo un retroscena: "L’ho invitata al compleanno di Chiara e lei ha declinato. Ho fatto una sorpresa a Chiara, con una torta e degli amici, ma Zeudi non è venuta per impegni lavorativi. Poi mi ha tolto il ‘segui’ e la stessa cosa ha fatto sua madre. Mi è sembrato molto strano".

