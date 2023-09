Grande Fratello: la gaffe di Signorini e lo scivolone di Varrese Su Canale 5 una nuova puntata del reality show di punta della rete Mediaset: i momenti migliori e quelli peggiori, a partire dalla figuraccia del conduttore

La settima puntata del Grande Fratello si conclude con una gaffe di Alfonso Signorini, il conduttore del reality show che vede al suo fianco in studio una magnifica Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista. I nominati di giovedì 28 settembre sono Giselda Torresan, mandata direttamente al televoto da Beatrice Luzzi, immune grazie ai voti del pubblico, Grecia Colmenares, Valentina Modini e Marco Fortunati, tutti a rischio eliminazione. Lunedì 2 ottobre, sempre su Canale 5 e in live streaming su Mediaset Infinity, sapremo chi sarà il secondo eliminato della stagione, dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia di Claudio Roma, avvenuta lo scorso 25 settembre.

Come accennato, il conduttore è protagonista di un momento imbarazzante: durante la sfida in piscina per decidere quale squadra vivrà nel Tugurio e quale nel Loft accade un piccolo imprevisto. Nella seconda prova dal fondo della struttura manca la lettera "g", necessaria per comporre la parola "Tugurio" e portare la squadra composta da Marco, Beatrice e Paolo (gli inquilini) alla vittoria. "Dobbiamo scoprire il mistero del punto g", afferma Signorini prima di rendersi conto della gaffe e invocare l’intercessione di Cesara Buonamici con Pier Silvio Berlusconi per non perdere il lavoro. La prova non risulta valida e Beatrice Luzzi e Rosy Chin devono trovare ancora una volta il piramidale con base dorata. Questa volta vince Rosy, che porta il suo gruppo nella Casa, mentre Beatrice è costretta a vivere nel Tugurio insieme agli altri compagni di viaggio. Una volta per uno… Ora vediamo insieme quali sono i momenti da ricordare e quelli da dimenticare di una puntata che in parte ripercorre storie già affrontate in precedenza, come il presunto flirt tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci.

I top

Letizia Pretis commuove quando parla del padre Osvaldo, presenza fondamentale per la sua vita, che descrive come una serie TV: i genitori, entrambi tossicodipendenti, si conoscono in comunità e si innamorano, e in questo contesto nasce la gieffina. Con la madre recupera il rapporto quando il padre, a causa della leucemia, viene a mancare: "Certe morti o ti separano definitivamente o ti legano da morire. Lui era sempre positivo, quasi fastidioso. È impossibile dimenticarsi di lui, occupava spazio con la sua presenza. Papà è rimasto lucido per giorni e poi l’hanno messo in coma farmacologico. Io non ricordo la sua voce. Non ho avuto modo di passare il tempo con lui perché non sapevo quanto velocemente stessero andando le cose. A volte guardavo i suoi occhi morire e nonostante tutto sorridere", dice Letizia, aggiungendo che l’uomo è morto dandole la mano.

L’incontro di Letizia con la madre è un altro momento emozionante, perché conferma che anche un programma come il Grande Fratello ha i suoi lati positivi: questa volta Signorini le evita il freeze, e già di per sé questo fatto rientra nei nostri top di puntata, perché dopo la storia raccontata dalla giovane nel corso degli ultimi giorni il blocco sarebbe proprio fuori luogo. Così le due donne corrono l’una incontro all’altra per unirsi in un abbraccio pieno di amore e lacrime di gioia. "Siamo orgogliosi di te. Stai riuscendo a fare ciò che non sei riuscita a fare fino ad adesso. Parli di tuo padre in un modo diverso, e non l’avevi mai fatto con nessuno. A me dispiace, amore mio, io ti ho regalato solo paure. Tu stai facendo un percorso di crescita personale straordinario. E adesso sei riuscita a condividere papà con tutti", dice la madre. Infine, il conduttore fa un ulteriore regalo alla Pretis: permette a Paolo Masella, ormai il vero confidente di quest’ultima, di conoscere sua mamma. Il motivo? Durante la settimana Letizia ha espresso il desiderio di presentare il gieffino alla donna che le ha donato la vita. "Avete cresciuto una roccia!", dichiara Paolo.

Tra i migliori momenti della serata c’è anche il regalo a Ciro Petrone, che con Fiordaliso è al centro di una breve rubrica sul gossip che stiamo imparando ad apprezzare man mano che le settimane passano. Ciro ha un chiodo fisso, la fidanzata Federica, e vuole sapere se lei sente la sua mancanza tanto quanto lui. Nel video lanciato dal conduttore vediamo l’uomo a pezzi, il tutto sulle note di Povero gabbiano (gli autori sono sempre sul pezzo). Signorini ha una sorpresa per il gieffino: una pizza a forma di cuore e una lettera, entrambe mandate dalla sua compagna. "Ciao P, eccomi qui insieme a una bella pizza e tutto il mio amore per te. Ti seguo sempre e mi manchi tantissimo. Ho visto che hai avuto momenti di sconforto. È normale, ma fai in modo che non prendano il sopravvento. Quando sei di buon umore, quando sei il Ciro che conosco, ci fai divertire tutti, e in questa veste di gossipparo un po’ incupito ancora di più. Ti aspetto il prima possibile e guai a te se scappi. Ti amo", scrive nel biglietto.

L’insicurezza di Fiordaliso merita attenzione perché è un problema che riguarda molte persone e in questo caso è dovuta alla difficoltà di accettare il tempo che passa, l’età che avanza e il cambiamento fisico che ciò comporta. "Più avanti non mi guarderò più allo specchio, lo accetterò. Quando uscirò di qua sarò una nonna vera, ma resterò un’artista e mi vestirò sempre così [colorata]. Ormai non mi interessano più gli uomini. Ho fatto ricorso alla chirurgia estetica e tornare indietro… mi sono resa conto che non è facile", dice la cantante. per quanto riguarda la chirurgia, in Mystery aggiunge: "Essendo in mezzo a tanti giovani, certi commenti escono… Negli anni ’80 non sapevamo che certe punturine potevano rimanere dentro, ora ci sono punture che vanno via per sempre. Ma alla fine chi se ne importa!"

I flop

Heidi Baci continua a negare un interesse nei confronti di Massimiliano Varrese. Eppure sia quest’ultimo che Fiordaliso, chiamata in Confessionale per raggiungerlo, sono certi che la donna provi qualcosa per l’attore. La cantante afferma: "Secondo me, ad Heidi lui piace, me ne accorgo perché sono donna e vedo come lo guarda". L’opinionista aggiunge: "A me è sembrato che l’interesse ci fosse. Lei dice di no, ma la nostra idea non è la stessa e la osserviamo. Magari ha avuto paura per la sua situazione".

Ricordiamo che Massimiliano – la pensa come la giornalista – è più grande di lei e ha una figlia, il che potrebbe spiegare il distacco della diretta interessata; un allontanamento che all’uomo fa soffrire così tanto da dare vita a un acceso dibattito con Valentina subito dopo la diretta di lunedì 25 settembre: lei sostiene che il gieffino marchi troppo da vicino la coinquilina; lui, preso dalla rabbia, dichiara di avere la fila di donne che lo aspettano fuori dal Loft – uno scivolone bello grosso – e in diretta commenta: "Non posso permettere che passino certi messaggi. Sono padre di una figlia femmina e certi valori per me sono fondamentali. Non permetto a nessuno di farmi passare come un maschilista. Come un uomo qualunque che va dietro a qualunque donna e la mette all’angolo. Aborro il maschilista e certe accuse mi fanno uscire di senno", dichiara Varrese.

Nel frattempo Heidi litiga con Anita, che la accusa di averci provato con Vittorio per fare ingelosire proprio l’attore, e a quanto pare non sarebbe l’unica a pensarlo. Insomma Heidi, vuoi dirci come stanno le cose?! Qual è la verità? Basta tirarla per le lunghe… Intanto dallo studio Cesara Buonamici decide di rendere immuni proprio Massimiliano e il suo interesse amoroso per "vedere come va a finire". Per non parlare poi di quante volte viene presa in causa Beatrice Luzzi: a inizio puntata Lorenzo ribadisce che si starebbe meglio senza di lei, mentre Anita dichiara che la donna non sembra avere alcuna intenzione di integrarsi con il resto del gruppo. Chi ha ragione? Per l’opinionista è sia vittima che carnefice: "Ti sei chiesta perché si sono concentrati tutti su di te?" A noi va bene tutto, ma cerchiamo di essere meno ripetitivi per quanto riguarda le dinamiche da proporre in diretta.

Dove e quando vedere l’ottava puntata del Grande Fratello

L’ottava puntata del Grande Fratello va in onda lunedì 2 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity a partire dalle 21.30 circa. Gli episodi sono disponibili on demand su Mediaset Infinity poco dopo il termine della puntata.

