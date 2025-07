Grande Fratello, Beatrice Luzzi nella bufera per una stoccata (pesante) a Gigi Proietti. Cos’ha detto L'ex gieffina e opinionista del reality show ha fatto un'uscita (molto) infelice sul defunto collega. Scatenando una rivolta social che ancora non accenna a placarsi.

Beatrice Luzzi l’ha fatta grossa. Protagonista indiscussa della penultima edizione del Grande Fratello, l’attrice e opinionista è infatti intervenuta, con un commento pesante, a margine dell’Outdoor Film Festival. Si parlava di idee geniali, e la Luzzi, senza battere ciglio, ha deciso di citare un aneddoto che coinvolgeva da vicino anche il compianto Gigi Proietti. Salvo poi attaccare il collega, con accuse a cui lui, ovviamente, non è più in grado di replicare. E a stretto giro di posta il web si è scagliato duramente contro l’ex gieffina. Vediamo tutti i particolari qui sotto.

Beatrice Luzzi, l’affondo (pesante) al collega Gigi Proietti

Spesso discussa e criticata, ma anche amatissima online dalla sua fanbase, Beatrice Luzzi si è imposta in questi anni come figura divisiva nel panorama della tv generalista. E adesso, fedele al suo ruolo, ha diviso ulteriormente gli animi del pubblico con un’uscita infelice sul defunto attore e regista Gigi Proietti.

La Luzzi è stata intervistata a margine dell’Outdoor Film Festival, come dimostra una clip condivisa di recente su TikTok dal profilo "Tropp Fun Radio". E a un certo punto le è stato chiesto quale fosse l’idea più brillante mai avuta in vita sua. Con fare sciolto, Beatrice ha replicato: "Ebbi un’idea bellissima e ci lavorai tantissimo. Pensai di portare Pippi Calzelunghe a teatro. Mi feci dare i copioni, li tradussi, tradussi le canzoni, le adattai, adattai il copione e poi andai da Gigi Proietti, che aveva un bel teatro stabile. Approvò così tanto l’idea che la regalò alle figlie e a sua moglie. E arrivederci e grazie!".

Insomma, l’accusa della Luzzi è stata pesantissima. Un furto di idea (e forse anche di copioni) sarebbe stato perpetrato all’epoca da Gigi Proietti. Ma siccome l’attore non è più tra noi, nessuno ha potuto replicare all’uscita dell’opinionista.

La rivolta social contro Beatrice Luzzi

In ogni caso, ci hanno pensato i social a sommergere di attacchi Beatrice Luzzi. "Sicuramente Gigi Proietti aveva bisogno delle tue idee, ma vergognati!", ha tuonato un utente su TikTok. E in molti gli hanno fatto eco con commenti dello stesso tenore: "Sempre simpatica, tipo una congiuntivite"; "Poretta la giornalista che voleva fare un’intervista intelligente"; "Ma a questa le rubano tutto? Le hanno fregato una parte in Elisa di Rivomborsa e adesso anche l’immenso Gigi Proietti (che ovviamente aveva bisogno di lei)? Ma un bagnetto di umiltà no??".

In pochi sono corsi in difesa della Luzzi, per ora. E anche se gli insulti personali sono del tutto evitabili, come sempre, da un certo punto di vista la rabbia social può apparire comprensibile. Perché Gigi Proietti era un’artista amatissimo, e probabilmente non si meritava di essere ‘disturbato’ per via di un’accusa estemporanea. Tra l’altro impossibile da provare.

