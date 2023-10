Grande Fratello: Marco Fortunati eliminato, Heidi e Massimiliano in crisi Nel reality show di Signorini succede di tutto: c'è chi racconta i suoi disturbi alimentari e abbraccia la figlia e chi rifiuta un uomo. Ecco i top e flop

Ogni settimana nuove storie universali, tutte da vivere e da ascoltare con attenzione. Il punto forte di questo nuovo Grande Fratello sta proprio nella scelta di inserire nel cast i nip, persone sconosciute con un vissuto tutto da esplorare, ma pure i vip non sono da meno, ognuno con i propri blocchi emotivi e un passato da ricordare. Anche oggi, lunedì 2 ottobre, le sorprese, le lacrime e i dibattiti non mancano, e a commentare tutte queste dinamiche in studio, come sempre, c’è l’opinionista Cesara Buonamici, affiancata dal conduttore Alfonso Signorini (stranamente nessuna gaffe da segnalare), sempre sul pezzo e pronto a torchiare gli inquilini, e dall’addetta ai social Rebecca Staffelli, a cui viene lasciato poco spazio e spesso in tarda serata.

Tra le novità della serata c’è lo stop al Tugurio per qualche giorno: ora i gieffini vivono tutti insieme nella Casa più spiata d’Italia, ma per quanto tempo non è dato saperlo, sicuramente finché gli autori non decideranno che la pacchia è finita. Gli immuni della puntata sono Paolo Masella, Fiordaliso, Massimiliano Varrese, Ciro Petrone, Samira Lui, Anita Olivieri. Insieme a questi ultimi, anche Rosy Chin e Grecia Colmenares, entrambe salvate da Cesara Buonamici. Sono al televoto Arnold, Beatrice, Lorenzo, Giselda, Vittorio, Valentina, Letizia e Alex. Ricordiamo infine che il secondo eliminato dell’edizione, dopo Claudio Roma, è Marco Fortunati, consapevole di essere uscito dal reality per non essersi inserito abbastanza nelle dinamiche interne alla Casa.

Top

Il nostro primo top lo diamo a Rosy Chin e al suo coraggio di raccontarsi tra disturbi alimentari e l’amore per i suoi figli. La donna ricorda un’infanzia infelice, dove lacrime e tenerezze venivano viste come un segno di debolezza. Da sempre non si sente abbastanza e si vede come una fallita. Le sue sofferenze iniziano in tenera età, e il cibo diventa così il suo più grande nemico e al contempo il suo migliore amico: è lì che annega tutti i dispiaceri, la fatica nel farsi accettare. A 17 anni entra in un centro per curare la bulimia e l’obesità, ma ad aiutarla a uscire dal tunnel è l’amore della sua famiglia: il secondo marito e i tre figli. Poi la rinascita, sempre per amore dei suoi cari, e la volontà di trovare un po’ di pace al GF. Ma dallo studio Cesara Buonamici commenta: "Io penso che il suo maggior successo non sia il ristorante, ma è ciò che lei è riuscita a superare delle sue difficoltà. Tu l’hai già raggiunta [la pace, ndr] con i tuoi figli".

Emozionante anche l’incontro tra Rosy Chin e la figlia Elisabeth: abbracci lunghi e lacrime sincere dimostrano la forza del loro rapporto. Dopo il dolcissimo momento, a cui seguono altri gesti d’affetto, la ragazza dà un consiglio alla madre: "Dovresti essere di più te stessa. In questi giorni sei molto triste…" Massimiliano Varrese invece riceve una lettera inattesa ma ben accetta dalla ex compagna Valentina, madre di Mia, figlia della coppia. Il gieffino si commuove pensando a tutto ciò che hanno affrontato e superato insieme per il bene della piccola, mettendo da parte ogni ostilità per renderla felice, e si complimenta con Valentina perché: "Non era facile scrivere questa lettera…" Quest’ultima infatti ha solo parole belle per il suo ex, parole che l’uomo non si aspetta di ascoltare. Subito dopo apre una busta rossa indirizzata a lui e trova al suo interno un disegno di Mia che rappresenta la famiglia perfetta: lei che vola, il padre al centro e la madre di lato, tutti insieme ed entusiasti di esserlo. È quasi inutile dire che in questo momento la commozione sale alle stelle e le lacrime non mancano.

Giselda riconosce uno sbaglio in diretta davanti a milioni di telespettatori: ebbene sì, pare che il Grande Fratello aiuti anche ad ammettere i propri errori quest’anno. La concorrente veneta racconta la relazione con il suo primo e unico amore; un amore tossico in cui lei dava tanto e lui non c’era mai. A Natale, a Capodanno, al suo compleanno inventava sempre scuse per non presentarsi a casa, e infatti Alfonso Signorini le chiede se al tempo (4 anni prima) avesse già pronto l’abito da sposa perché in quel caso le avrebbe domandato se il suo ex fosse Mark Caltagirone. Nessun regalo, nessuna tenerezza. Non la amava e di questo lei era consapevole, anche se per mantenere vivo il suo interesse, nonostante la trattasse male, è caduta in depressione ed è dimagrita così tanto da pesare solo 47 chili. Il motivo? Voleva rientrare nei canoni di bellezza dell’ex fidanzato. Quando poi l’uomo si è fidanzato con un’altra, Giselda ha pubblicato cattiverie sui social, una cosa che "non si dovrebbe mai fare". Ammette infatti di essersi pentita subito dell’immaturo gesto e di aver chiarito poco dopo con la ragazza del suo ex. E no, le due donne non sono diventate amiche.

Infine, a convincere è un commento di Alfonso Signorini rivolto a inizio puntata a Vittorio Menozzi, intervenuto nel dibattito tra Beatrice e Giselda per difendere l’attrice. "Io non entro molto nei discorsi degli altri, mi faccio gli affari miei, ma…", ha detto il gieffino, subito bloccato dal conduttore: "Non entri nei discorsi degli altri, Vittorio? Allora hai sbagliato programma. Dovevi andare a Frontiere dello spirito!". La frase ci piace un po’ per il modo in cui Signorini la dice e un po’ perché è vera, descrive la realtà del programma, dove chi non si mette in gioco esce dalla competizione, come accaduto a Marco Fortunati.

Flop

Tra i flop della puntata inseriamo l’atteggiamento di Heidi Baci, che senza curarsi dei sentimenti di Massimiliano Varrese, lì di fianco a lei in salone, conferma il suo due di picche in maniera fin troppo diretta e veloce, come ad aver fretta di chiudere la questione. Lo ribadiamo: c’è modo e modo di fare e dire le cose, soprattutto se ci sono di mezzo sentimenti genuini e abbastanza intensi. Pensare che la Buonamici chiede a Varrese di fare una dichiarazione inequivocabile sulla situazione, ma alla fine a rispondere è la gieffina, troppo concentrata su sé stessa per ascoltare a chi sono rivolte le parole dell’opinionista. "Non mi piaci!", dice lei guardandolo dritto in faccia. Lui risponde: "A me ha seccato così. È inutile, me ne farò una ragione e vado avanti. Che devo fare? Non sono innamorato, è una parola grossa, ma mi piace molto. Da qua a innamorarsi…". Signorini chiede a Heidi: "Questo film lo chiudiamo qua o è solo il primo tempo?". Lei afferma senza alcuna esitazione: "La chiudiamo qua", suscitando la reazione di Massimiliano: "Quando il regista dice stop c’è poco da fare".

Una questione, questa, ripresa anche in un secondo momento, quando Vittorio Menozzi viene chiamato in Confessionale per scegliere tra Anita e Heidi. Il gieffino rivela che con Anita non c’è alcuna compatibilità, mentre con Heidi potrebbe anche nascere qualcosa in futuro. Insomma, si sente più vicino a lei, ma al momento "niente di serio". Dal canto suo, la diretta interessata non chiude tutte le porte a Vittorio – come al contrario fa con Varrese – rispondendo semplicemente: "Non ho vissuto lui, perché mi trovavo nel Tugurio". In questa occasione il conduttore, invece di evitare commenti al riguardo vista la complessa situazione, chiede a Massimiliano: "Stai rosicando?", ma lui risponde sicuro: "No, perché so chi sono".

Quando e dove vedere l’ottava puntata del Grande Fratello

L’ottava puntata del Grande Fratello va in onda giovedì 5 ottobre 2023 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity a partire dalle 21:30 circa. Per rivedere le puntate basta accedere alla piattaforma Mediaset Infinity dopo la prima messa in onda ufficiale.

