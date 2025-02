Grande Fratello, regna il caos: Signorini sventa il complotto contro Helena. Gesto folle di un concorrente Il recap della settimana e le news del Grande Fratello. Due eliminati, tre nuovi concorrenti e pioggia di tensioni: Lorenzo e Shaila contro Helena, nella Casa esplode la tensione.

La settimana appena trascorsa nella Casa del Grande Fratello è stata ricca di eventi significativi e colpi di scena che hanno profondamente influenzato le dinamiche tra i concorrenti. Dalle eliminazioni alle nuove alleanze, passando per confronti accesi e rivelazioni personali, fino all’ennesima rivoluzione nel cast con l’arrivo di nuovi concorrenti, il reality più seguito della tv italiana ha vissuto momenti di intensa emozione e tensione. Ecco un recap con gli eventi salienti degli ultimi 7 giorni e le ultime news in arrivo dal Gf

Grande Fratello news e recap della settimana: cosa è successo negli ultimi giorni

Uno degli avvenimenti più rilevanti è stata l’eliminazione di Luca Calvani, avvenuta durante la puntata del 27 gennaio 2025. L’attore ha lasciato la Casa dopo aver perso al televoto, accettando con serenità il verdetto del pubblico anche perché poche ore prima della puntata aveva annunciato la sua decisione di non voler più proseguire nel programma. La sua uscita ha aperto la strada all’ingresso di tre nuovi concorrenti: Maria Teresa Ruta, già nota al pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 2020; Mattia Fumagalli, maestro di sci; e Federico Chimirri, ex Masterchef e DJ. Questi nuovi ingressi hanno portato una ventata di freschezza e nuove dinamiche all’interno della Casa che inizia a risentire della ripetitività delle dinamiche principali, incentrate sulla coppia ‘fumantina’ Shaila-Lorenzo e sulla lotta contro il branco di Helena.

Il branco contro Helena e le accuse di Signorini

Parallelamente, le relazioni tra i concorrenti hanno subito scossoni significativi. Zeudi Di Palma e Javier Martinez sono stati protagonisti di un avvicinamento notturno, scambiandosi baci e carezze. Questo episodio ha suscitato reazioni contrastanti sia tra il pubblico che all’interno della Casa del Grande Fratello, in particolare da parte di Helena Prestes, che ha manifestato il suo disappunto per l’accaduto. Le tensioni non si sono limitate a questo triangolo amoroso. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati protagonisti di un acceso attacco a Helena Prestes, durante il quale le hanno rivolto insulti pesanti, definendola una "Str***a maledetta". In precedenza, Lorenzo – inviperito con gli autori a causa del ripescaggio di Helena – ha annunciato ai suoi alleati di aver studiato nei dettagli una strategia fatta di provocazioni e ‘trappole’ per esasperare la brasiliana e buttarla fuori dalla Casa. Un ‘complotto‘ smascherato (e, quindi, in parte sventato) da Alfonso Signorini nel corso della puntata di giovedì scorso: "Mi viene da pensare che tu abbia già messo in atto una nuova strategia contro di lei" ha detto il conduttore a Spolverato, definito ‘capo-bordata’. Signorini ha poi catechizzato il ‘branco’ che da settimane trama contro Helena, invitando i suoi componenti ad assumere un atteggiamento meno guerrafondaio: "Quando tutti parlando di una persona dalla mattina alla sera senza cercare un confronto… mi chiedo il perché. Dovrebbe essere di vostro interesse confrontarvi con le persone che non vi piacciono. Fatelo, altrimenti i bulli siete voi".

Grande Fratello, il gesto choc di Lorenzo e la rivolta dei social

Parole che non sembrano aver fatto breccia nel cuore di Lorenzo, che avrebbe addirittura lanciato una sedia in aria per la rabbia durante una pausa dell’ultima diretta, per poi rivolgere offese verso confronti di Tommaso e Iago, alimentando ulteriormente le tensioni all’interno della Casa e, soprattutto, il partito social composto da coloro che chiedono agli autori un provvedimento esemplare verso il modello milanese, che anche questa settimana è spesso finito sopra le righe con atteggiamenti e gesti che in altre edizioni del Grande Fratello- meno tolleranti – avrebbe scatenato provvedimenti esemplari. Nel frattempo, Shaila Gatta ha fatto una confessione personale, rivelando di essersi sottoposta a interventi di chirurgia estetica, condividendo con i coinquilini e il pubblico aspetti intimi della sua vita.

Gli altri eventi al GF: l’addio di Bernardo e l’idea Oriana Marzoli

Nonostante le numerose tensioni, ci sono stati anche momenti di riconciliazione. Mariavittoria e Amanda, dopo incomprensioni e litigi, hanno deciso di mettere da parte le divergenze e fare pace, dimostrando che è possibile superare le difficoltà e ritrovare l’armonia. Infine, durante la puntata del 30 gennaio 2025, Bernardo Cherubini è stato eliminato dalla Casa. Prima di lasciare il gioco, Bernardo ha avuto l’opportunità di raccontarsi, condividendo con i compagni e il pubblico momenti significativi della sua vita, tra cui la dolorosa perdita del fratello Umberto. A fronte dell’addio di Cherubini, presto potrebbe esserci un altro ingresso nella Casa del Gf. Voci di corridoio sempre più insistenti indicano Oriana Marzoli come possibile nuova concorrente del reality. L’argentina, vincitrice e mattatrice indiscussa dell’edizione 2020, nelle scorse ore ha gettato ulteriore benzina sul fuoco delle indiscrezioni dando il suo assenso di massima a un possibile ritorno nella Casa di Cinecittà: "Mi piacerebbe tornare a lavorare in Italia, rifarei al 100% il Grande Fratello. È stata la miglior esperienza televisiva che abbia mai fatto", ha dichiarato. Signorini e gli autori ci starebbero pensando seriamente anche per rianimare con un personaggi forte gli ascolti del reality, che da settimane sono in caduta libera.

