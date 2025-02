Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Zeudi Di Palma crudele contro Helena Prestes Zeudi Di Palma, parlando con Alfonso D’Apice del suo rapporto burrascoso con Helena, ha confessato: "Io fuori di qua non l’avrei mai corteggiata. A parte che non so corteggiare, ma diciamo che non l’avrei proprio guardata". I fan ora la accusano di non essere stata mai interessata veramente a nessuno, ma di giocare solo di strategia.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Fan in rivolta per la censura di Tommaso e Mariavittoria Sui social è nato una sorta di movimento di 'resistenza' dei fan di Mariavittoria e Tommaso, che accusano la produzione di censurare volontariamente la coppia, dandolo loro poco spazio in termini di riprese e tempo loro dedicato, lamentando un vero e proprio tagli delle scene con i due giovani. Ad esempio sembra che ieri al duo siano stati dedicati solo pochi secondi di riprese. Sarà vero o si tratterà di una percezione dei fan? Intanto su X si sta però diffondendo l'hashtag #resistenzatommavi.

Fonte: Sky 3 /5 Federico Chimirri infatuato di Amanda Lecciso Federico ha confidato a Maxime le sue prime impressioni su Amanda esprimendo un certo interesse per l'inquilina. Il giovane ammette di reputarla una bella donna, intelligente e simpatica, ma essendo a conoscenza dell'interesse dello sportivo verso l'inquilina, precisa: “Non potrebbe mai succedere niente tra me e lei”. Maxime però lo rassicura: “Se sarà più interessata a te e ricambierà, sarò consapevole che mi devo fare da parte”. Lo chef dice di non volergli mancare di rispetto e, proprio per questo, è pronto a fare un passo indietro, ma nonostante apprezzi il suo gesto, Maxime lo invita a non precludersi questa conoscenza a causa sua: “Sentiti libero”, “Se la cosa dovesse partire, non cambierà il mio rapporto con te”.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Lorenzo e Shaila perfidi con Helena Nelle ultime 24 ore, Shaila, Lorenzo, Zeudi e Chiara hanno criticato a più riprese Helena Prestes, fino a superare il limite. L’ex velina si sarebbe infastidita per le urla della modella, esclamando: “Quella sbatte le porte, urla, sbraita in camera, è una maleducata! Si trovasse un fidanzato e facesse l’amore”. Zeudi le ha dato subito ragione: “A lei quello gli manca, ma fatemi stare zitta”.Lorenzo però è andato ben oltre, dicendo: “Stro**a maledetta”. La frase di Spolverato è stata detta senza microfono, ma riportata prontamente da Amanda Lecciso che, allibita, ne ha parlato con Stefania Orlando: “Spero che lo facciano vedere in puntata perché non è normale che lui dica determinate cose, non è giusto se in puntata fanno vedere solo Helena che sbatte la porta”.