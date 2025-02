Grande Fratello, torna allarme bullismo. Helena crolla e Iago si infuria: "Il branco vuole distruggerla". Con chi ce l'ha Continua il forte astio di molti inquilini nei confronti della Prestes, mentre Garcia, Lecciso e Orlando cercano di calmare gli animi: cosa succede.

Dopo quattro mesi di permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello, la tensione tra gli inquilini si taglia con il coltello. La concorrente maggiormente presa di mira rimane però Helena Prestes, la modella brasiliana che dopo essere tornata in gioco grazie al ripescaggio si è ritrovata praticamente l’intera Casa coalizzata contro di lei. Iago Garcia, stanco del comportamento da branco di altri inquilini nei confronti di Helena, ha tentato di farli ragionare, accusandoli di avere un atteggiamento da bulli nei confronti della ragazza: ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF, Iago Garcia dalla parte di Helena: "Si sente sola"

Dopo gli ennesimi attacchi di molti inquilini nei confronti di Helena, che negli ultimi giorni pare essere stata isolata ancor di più dal gruppo, Iago Garcia ha deciso di intervenire in sua difesa. "Si sente da sola. È andata a dormire perché sente che tutta la gente sta contro di lei in modo cattivo", ha detto l’attore spagnolo prima di riunire tutti a tavola per tentare di farli ragionare.

"C’è una maggioranza di persone qua dentro che non sopportano Helena. Questa maggioranza di persone cerca di convincere gli altri che la sua attitudine va oltre il gioco e che dovrebbe essere espulsa. Questa cosa non mi piace. Le provocazioni sono ovunque. Tipo non ascoltare gli altri. Questo è un atteggiamento mafioso. Chi non sta d’accordo con quello che dite voi è escluso e riceve risposte e viene ignorato. E cercare di convincere gli altri che Helena è cattiva 24h al giorno. Se si vuole litigare, bisogna trovare il modo di farlo. Qui si può litigare, dobbiamo gestire le emozioni. Ci sta anche non sopportarci, è una sfida. Ma convincere che ‘se stai con lei, stai contro di me’, è un rapporto mafioso – ha affermato Iago Garcia davanti agli altri inquilini – Questo è un branco, mi ricorda il bullismo della scuola. L’unica cosa che qui importa è distruggere Helena. 24 ore sempre a parlare di lei".

Anche Shaila Gatta è poi intervenuta nella discussione dicendosi in totale disaccordo con Iago. "Questa è un messaggio brutto che stai mandando, non te lo permetto". Allo stesso tempo, anche Lorenzo Spolverato si è dimostrato particolarmente irritato dalle parole dell’attore spagnolo.

GF, Amanda Lecciso e Stefania Orlando a favore di Helena

Accanto a Iago Garcia, anche Stefania Orlando e Amanda Lecciso hanno sottolineato di non apprezzare l’atteggiamento degli altri inquilini nei confronti di Helena. "Gioco sporco. A costo di uscire io, ma devono far vedere tutto", ha detto Amanda senza messi termini. Anche la Orlando ha cercato di far ragionare tutti condannando ‘il comportamento da bulli’ avuto negli ultimi giorni, ma pare che per il momento nemmeno il suo tentativo abbia avuto effetto. Per saperne di più non rimane dunque che guardare la puntata di questa sera del Grande Fratello, durante la quale sicuramente verrà affrontato meglio l’argomento.

