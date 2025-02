Ascolti tv ieri (30 gennaio): il Grande Fratello sprofonda, Amadeus chiude male, Geppi Cucciari da record Un Passo dal Cielo vince col 21,5% di share, Splendida Cornice al 6,9%, Chissà Chi è al capolinea e Signorini in crisi: tutti i numeri e i dati Auditel

Un passo dal cielo 8 si conferma leader del giovedì degli ascolti tv. Ieri giovedì 30 gennaio 2025, infatti, la fiction Rai ha trionfato nuovamente in prima serata con il 21,5% di share, superando il Grande Fratello e lo zoppicante doppio appuntamento settimanale (calato al 15,3%) di Alfonso Signorini. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un Passo dal Cielo 8 e il Grande Fratello

Ieri giovedì 30 gennaio 2025 Un Passo dal Cielo 8 si è aggiudicato un’altra prima serata con il 21,5% di share. La quarta puntata dell’ottava stagione della fiction Rai con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello e Marco Rossetti ha raccolto 3 milioni e 917mila spettatori su Rai 1. Crisi in corso, invece, per il Grande Fratello. La 27esima diretta stagionale del reality show di Alfonso Signorini non è andata oltre il 15,3% di share su Canale 5, crollando sotto la soglia dei 2 milioni (1 milione e 978mila) di spettatori. Si tratta del secondo peggiore risultato (lo scorso 16 gennaio non andò oltre il 14,7% di share) nel 2025 per il doppio appuntamento settimanale, che continua a faticare.

Record stagionale per Geppi Cucciari, che al timone di Splendida Cornice su Rai 3 ha toccato il 6,9% di share con 1 milione e 160mila spettatori, il secondo dato più alto nella storia dello show. Su Rai 2, invece, The Rookie ha fatto segnare il 2,7% di share con 501mila spettatori, mentre su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha ottenuto il 6,1% di share grazie a 1 milione e 160mila spettatori sintonizzati.

Controsorpasso nel giovedì dei talk: Corrado Formigli e Piazzapulita, infatti, sono volati al 6,6% di share, totalizzando un a.m. di 977mila spettatori su La7 e superando Paolo Del Debbio e Dritto e Rovescio su Rete 4, al 6,4% di share con 951mila spettatori.

Fallimentare, invece, l’avventura di Amadeus alla guida di Chissà chi è, su cui ieri è calato il sipario con l’ultima puntata in prima serata (dopo la chiusura anticipata in access) su Nove, fermatasi al 2,1% di share con 389mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino affonda Striscia

Tornato sopra la soglia dei 6 milioni di spettatori (ieri con un ascolto medio di 6 milioni e 357mila spettatori), Stefano De Martino continua a primeggiare nell’access prime time al timone di Affari Tuoi, che ha fatto registrare il 29,14% di share. Niente da fare per Striscia la Notizia, a cui non è bastata la presentazione della nuova velina per dare un segnale di ripresa: la puntata di ieri si è fermata al 12,8% di share con 2 milioni e 791mila spettatori.

Nella fascia preserale, intanto, Marco Liorni continua a macinare ascolti alla guida de L’Eredità (ieri ancora oltre il 27% di share) e ad allungare sempre di più su Paolo Bonolis e Avanti un altro!, sotto al 20% di share con 3 milioni e 198mila spettatori.

Ottimo risultato nel daytime del mattino per Federica Panicucci (che punta alla conduzione de L’Isola dei Famosi) e Roberto Vecchi, con Mattino Cinque News oltre il milione di spettatori nella prima parte – 21,81% di share su Canale 5 – e al 20,4% di share con 955mila spettatori nella seconda parte.

