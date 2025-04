Grande Fratello, la finale: Jessica trionfa, Helena beffata, Shaila scarica Lorenzo, le percentuali del televoto flash Nella finale del 31 marzo, la vincitrice è Jessica, che batte Helena all'ultimo televoto flash: tutte le percentuali e la discussione tra Shaila e Lorenzo

La finale, che corrisponde alla quarantaduesima puntata del Grande Fratello, è condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 31 marzo 2025 e si apre con il conduttore che entra nella casa per congratularsi e sostenere i finalisti dell’edizione. Poi Shaila Gatta entra nella casa e scarica Lorenzo Spolverato, lasciandolo senza parole per la brutalità e l’imprevedibilità del suo intervento. A fine puntata, scopriamo che a vincere il GF 2025 è Jessica Morlacchi. Come sempre, ricordiamo che in studio, accanto alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, c’è anche l’addetta ai social Rebecca Staffelli. Vediamo insieme cosa è accaduto nel corso della puntata del 31 marzo 2025 di Grande Fratello, che tornerà il prossimo anno a settembre per una nuova edizione.

Grande Fratello, puntata 31 marzo 2025: cosa è successo

La puntata comincia con il consueto discorso di chiusura di Alfonso Signorini ai finalisti: entra nella casa ed elogia il loro operato, perché se sono arrivati fin qui il "merito è vostro". E conclude dicendo "Ognuno di noi si porta a casa qualche cosa che prima non aveva, perciò grazie". Poi il solito video che mostra i momenti salienti dell’edizione: dagli incontri con i familiari ai litigi di coppia.

Tante le sorprese per i concorrenti: Helena Prestes non solo rivede la sorella Mariana ma anche Javier, intento a ballare Sesso e Samba con delle ballerine al suo fianco: Helena lo raggiunge e insieme ballano sulle note della stessa canzone (lui è un tronco, lei si muove bene). Subito dopo Zeudi Di Palma prova a suonare la batteria e subito dopo incontra il fratello Giuseppe e la madre Maria Rosaria, che si complimenta con lei per l’eleganza e la semplicità dimostrata. In seguito, Lorenzo Spolverato riceve un messaggio dalla madre e lui, emozionato, commenta: "La mia mamma è la mia forza". Poi Signorini gli fa vedere una scimmia di peluche che aveva regalato alla sorella e in Super Led ascolta un suo messaggio: "Lei è la mia vera e unica migliore amica, ci siamo protetti a vicenda". Non manca, per Spolverato, anche un audio del padre Armando prima della vera sorpresa: i suoi genitori si presentano in passerella e tutti insieme si abbracciano forte piangendo. Chiara Cainelli ritrova il padre: dopo la separazione dei suoi genitori 15 anni addietro, si erano allontanati, ma ora si vedono più spesso. "Vorrei riuscissimo a ritrovare quel rapporto scherzoso" dichiara prima di vederlo arrivare in giardino, dicendosi orgoglioso di lei per il percorso meraviglioso che ha fatto. Jessica Morlacchi finisce in bellezza con un’esibizione live sulle note di "Oggi sono io" e l’incontro con la sorella, il padre Mauro e i suoi più grandi amici.

Shaila Gatta scarica Lorenzo Spolverato al Grande Fratello

Poi Shaila Gatta torna nella casa per parlare con Lorenzo Spolverato, ma Signorini le ricorda che per il gieffino è un giorno di festa, quindi gli sta bene che lei gli dica ciò che prova ma senza rovinargli la finalissima. Il conduttore mostra un video in cui si vede Lorenzo soffrire per la lontananza di Shaila, che però ha postato su Instagram un cuore ferito, e Helena innamorata persa di Javier: "Non vedo l’ora di vivere con lui fuori. Lui è misterioso, io sono riservata, io voglio condividere serenità e condividere, sa tutto di me e questo è perfetto".

Signorini chiede a Lorenzo il motivo del suo cambiamento, dato che fino a una settimana fa voleva spazio da Shaila e non sembrava così preso da lei. Il modello spiega: "Averla qui dentro mi faceva dare tutto per scontato, la vedevo ogni giorno. Avevo bisogno di prendermi i miei spazi per ritrovarmi e respirare. Mi sono ritrovato a riflettere di più, essendo ora in pochi nella casa. Mi è mancata il triplo". Durante il confronto, Shaila Gatta, fredda come non mai, dice: "Per me è stata una settimana molto difficile, ho avuto la fortuna di uscire per acquisire un po’ di lucidità su di me. Sono entrata con ideali di donna libera, nella casa sono ricaduta nelle stesse dinamiche, io non capisco come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo così brutale. Hai cercato di allontanarmi da tutti. Mi sono sentita poco amata, usata e ho capito che questo non è un amore sano. Avevo bisogno di curarmi. L’amore sano è fatto di compassione e tutela, e nella tavola rotonda della scorsa settimana non hai tutelato me. Ho vissuto un amore tossico, e se c’è una cosa di cui mi pento è averti chiesto scusa troppe volte Ti ho permesso di trattarmi come una pezza da piedi."

Lorenzo, incredulo, non ci sta: "Sei entrata e mi hai scaraventato questa botta di cose, non ho una parola, nemmeno una. Tremo. Devo aspettare di uscire per sapere? Abbi un po’ di rispetto umano, visto che ho capito che ognuno poi andrà per la propria strada". Lei spiega: "Tu sei ossessionato da Helena, non lei da te" dice Shaila riferendosi al ‘tavolo’, e lui ribatte: "Non ti riconosco, cosa è successo? Vuoi dirmi che per 5 mesi eri completamente sopraffatta da me e non te ne sei accorta?" Shaila chiarisce: "Ci ho creduto e ho imparato cosa non voglio più. Ho sbagliato a provare a cambiarti, migliorarti. Chi vuole si migliora da solo. Sono 5 mesi che ti ascolto". Il modello non crede alle sue orecchie e reagisce allontanandola: "Allora perché sei qui? Se non c’è rispetto…" Cesara Buonamici, dallo studio, commenta: "Non ho capito cosa ti abbia illuminata fuori. Forse Lorenzo non meritava un trattamento così brutale in finale". Beatrice Luzzi le fa eco: "Sono d’accordo con Cesara, sei stata fuori luogo, inopportuna e brutale". Poi la telecamera torna nella casa e vediamo Shaila Gatta dire a Lorenzo: "Parte la mia dissociazione meditativa nei tuoi confronti e durerà per sempre". Una volta uscita dal loft, Signorini gli chiede la sua impressione e Lorenzo dice: "Entrata con un discorso già pronto, come fossi il suo peggiore sbaglio" Signorini commenta: "Significa che è esasperata, ha avuto il coraggio e questo le va riconosciuto".

A sorpresa, entra in studio Ilary Blasi per presentare il nuovo reality show The couple, in onda dal prossimo 7 aprile. "Non mi fare troppe domande, sto ancora studiando, ma spero di essere pronta per lunedì" dice la Blasi (quindi aspettiamoci qualche piccola gaffe), con Signorini che, dopo aver scoperto il ghiotto montepremi, ironizza: "Tanto tu di un milione di euro che te ne fai? Vendi due rolex e sei a posto!" Poi aggiunge: "Il 7 aprile è il giorno del mio compleanno e tu me la metti in quel posto!"

GF televoto 31 marzo, chi è la quinta finalista: le percentuali

Al televoto c’erano Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, scelta dal pubblico a casa come quinta finalista dell’edizione del Grande Fratello. Mariavittoria, uscendo dal loft, trova ad aspettarla la madre che dice di essere "felicissima" di riportarla a casa, perché lei e il padre non la vedono da sei mesi, ma lei ricorda: "Devo andare in studio". Ecco le percentuali:

Chiara Cainelli: 53.39%

Mariavittoria Minghetti: 46,61 %

Il primo televoto flash, chi è stato eliminato: le percentuali

Il primo televoto flash vede protagonisti Zeudi Di Palma, che pesca il piramidale con base nera e quindi finisce direttamente in sfida, e Helena Prestes, scelta da Lorenzo perché prende il piramidale con base dorata. A vincere la sfida è Helena. Signorini commenta: "Helena, ce l’abbiamo fatta!" Ecco le percentuali:

Helena Prestes: 52,85%

Zeudi Di Palma: 47,15%

Il secondo televoto flash: le percentuali

Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli sono chiamati a evitare il piramidale con base nera, ma Lorenzo, al primo tentativo, lo pesca e può scegliere chi sfidare al televoto flash: lo scontro è tra il modello e Chiara Cainelli. Lorenzo spiega: "Mi merito di pensare a me stesso, al di là delle amicizie". La Cainelli ribatte: "Se posso aiutarti, sono felice di andarci con te". Chiara vince la sfida contro Lorenzo e diventa la terza finalista. Ecco le percentuali:

Chiara Cainelli: 57,78 %

Lorenzo Spolverato: 42,22 %

La finalissima è tutta al femminile.

Il terzo televoto flash, chi è stato eliminato al Grande Fratello: le percentuali

Jessica Morlacchi, l’unica a non essere ancora passata per il televoto flash, finisce in sfida d’ufficio e sceglie di scontrarsi con Chiara Cainelli, rendendo Helena Prestes la prima finalista del reality show. A vincere la sfida è Jessica, che arriva alla finalissima con Helena. Ecco le percentuali:

Jessica Morlacchi: 81,18 %

Chiara Cainelli: 18,82 %

Grande Fratello (31 marzo): chi è la vincitrice

La sfida finale vede Helena Prestes, sempre al centro della scena tra litigi spesso dai toni eccessivi, bollitori lanciati per terra e storie d’amore (soprattutto i flirt con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez), e Jessica Morlacchi che, dopo aver deciso di lasciare lo show e aver tenuto atteggiamenti poco rispettosi in passato, è tornata la donna divertente di un tempo ed è arrivata alla finalissima. Al termine della finale, scopriamo che Helena donerebbe il montepremi a un’associazione che lotta contro la violenza sulle donne, mentre Jessica a un’associazione che si occupa di aiutare i bambini malati.

A trionfare al televoto flash è Jessica Morlacchi, che diventa quindi la vincitrice del GF. Ecco le percentuali:

Jessica Morlacchi: 52,13 %

Helena Prestes: 47,87 %

