Grande Fratello, le anticipazioni: cosa succede stasera, tra chiarimenti e un’eliminazione Tutte le news sulla puntata di oggi giovedì 19 ottobre del reality di Alfonso Signorini: sondaggi, nomination e la situazione dopo l’addio di Heidi

Se nel corso dell’ultima puntata il Grande Fratello ha accolto tre nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia, nella puntata di oggi giovedì 19 ottobre 2023 ci sarà chi dovrà lasciare il reality di Alfonso Signorini. I sondaggi parlano di un nome preciso destinato a salutare, ma c’è tanta attesa e curiosità nello scoprire anche come saranno le cose nella casa dopo l’addio di Heidi, o come procederà tra Beatrice e Giuseppe (colpito da un problema di salute) così come tutti gli altri coinquilini, e in particolare con Massimiliano Varrese dopo le accuse. Scopriamo dunque tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di stasera del Grande Fratello, dalle anticipazioni alle ultime news fino ai sondaggi e l’eliminazione in programma.

Grande Fratello la puntata del 19 ottobre: la situazione della casa

Il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello si riaprirà probabilmente parlando della situazione all’interno della casa più spiata d’Italia dopo l’uscita di scena di Heidi Baci. L’ormai ex gieffina ha lasciato il reality di Signorini convinta dal padre, che l’ha spinta ad abbandonare la trasmissione per chiudere con Massimiliano Varrese. Quest’ultimo ha ricevuto accuse anche pesanti ed è stato rassicurato da tutti i concorrenti, perfino da Beatrice. Le tensioni tra i due non sono infatti ancora risolte, e l’attrice è stanca dei coinquilini che si intromettono nella sua relazione (Samira in primis) con Giuseppe Garibaldi.

Atteso anche il confronto tra Letizia e Paolo: il giovane macellaio si è dichiarato ufficialmente alla ragazza e non ha gradito un suo abbraccio con Vittorio, che ha scatenato la sua gelosia. Tentativo di chiarimento anche tra Rosy Chin e Grecia, poi spazio ai nuovi coinquilini: Giuseppe Mughini si è scusato con Matteo Salvini, Mirko Brunetti ha parlato della rottura con Perla e Greta, mentre Jill Cooper si sta aprendo sulla sua vita privata e si sta trovano bene con un altro sportivo, Alex Schwazer, sempre in allenamento in vista delle Olimpiadi del prossimo anno.

Eliminazione in programma: i sondaggi

La puntata di oggi del Grande Fratello sarà eliminatoria. Una tra Grecia Colmenares, Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini dovrà infatti lasciare il programma. I sondaggi al momento salvano Grecia, che oscilla tra il 45% e il 55% di preferenze, mentre sono discordanti sulla meno preferita, con Samira Lui, Rosy Chin e Valentina Modini a rischio rispettivamente per ForumFree (11%), Reality House (15%) e Novella 2000 (15%).

Quando e dove vederlo stasera in tv e streaming (giovedì 19 ottobre)

Il Grande Fratello 2023 va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

