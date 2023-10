Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Super sfilata con giudice d'eccezione Al Grande fratello viene inaugurata l'Elegance Night Party. E dopo un aperitivo insieme, le ragazze - meno Beatrice e Fiordaliso- vanno tutte a prepararsi per una sfilata. Il salotto si trasforma in una vera e propria passerella e i presentatori scelti sono Massimiliano e Ciro, con la partecipazione di Mughini, in qualità di giudice. Sono quasi tutte promosse dal giornalista, tranne Giselda, per cui mantiene pareri più tiepidi, e Anita, a cui dice che il rossetto scuro non complimenta la sua bellezza acqua e sapone.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Beatrice si sfoga con Alex Beatrice, in compagnia di alcuni inquilini, dichiara nuovamente d'avere dei dubbi sul suo rapporto con Giuseppe: “Io non so cosa fare con Giuseppe... Mi trovo in una situazione complicata”. A quel punto Alex cerca di infonderle coraggio: “L'importante è rendersi conto su cosa dover lavorare”. Ma Bea sembra più fatalista: “Ho dei dubbi sulla tenuta di questa storia. Io so di essere difficile”.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Paolo geloso di Letizia Letizia si è lasciata andare a balli e abbracci sotto la pioggia con Vittorio e Valentina, ammettendo di sentirsi felice e di star facendo per la prima volta in vita sua qualcosa per se stessa. Sembra però che a Paolo, passato lì vicino, non sia piaciuta la vicinanza della ragazza a Vittorio, che se ne è andato sommessamente. Letizia ha confessato alle altre ragazze di aver notato un atteggiamento strano. A quel punto Angelica è andata a parlare con Paolo, e anche se non si è capito cosa si son detti, sembra effettivamente che lui abbia sviluppato una certa gelosia per Letizia.

Fonte: Mediaset infinity 4 /6 Letizia chiede la squalifica di Beatrice Un folto gruppo di concorrenti sarebbe molto infelice per una frase che Beatrice avrebbe detto a Giuseppe in un momento in cui era senza microfono. A dare la notizia è Letizia: "Ha detto una cosa grave mentre non aveva il microfono. Ha detto tipo ‘perché te ti dai a tutte e sei un ragazzo facile’. Giuro, me l’ha appena detto Anita. Tu immagina se fosse stato Giuseppe ad averlo detto a lei. Era fuori dalla casa del Grande Fratello squalificato. Un uomo qui avrebbe preso la squalifica. Però la donna può dire una cosa del genere ad un uomo? Ma che discorso è? Perché al contrario sarebbe stato più grave? Queste cose non si dicono. Sei un ragazzo facile in base a cosa? Lei intendeva proprio un ragazzo facile con le donne. Della serie che la prima che ti viene intorno tu ci vai. Anche Sami ha confermato che l’ha detto senza microfono. Se era un uomo comunque lo buttavano fuori".

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Giselda scherza su Heidi In un momento in cui molti inquilini si trovavano in cucina, Giselda si rivolge all'improvviso a Massimiliano e dice: “Massi domani viene mia mamma e mi dice ‘vieni a casa con me'”. Il riferimento è ovviamente al momento in cui all'ultima puntata si è presentato il padre di Heidi, per chiederle di tornare a casa poiché infelice del suo rapporto con Massimiliano. Anita ironicamente commenta la battuta dicendo all'amica: "Che scema". Forse un po' troppo presto? Potrebbe. Ma Massimiliano pensa di no, visto che ridacchiando risponde: "Ci sta, ci sta".