Sono ore piuttosto movimentate per gli inquilini della casa del Grande Fratello, e in particolare per Giuseppe Garibaldi. Il concorrente nip, nella giornata di ieri, ha creato non poca preoccupazione nei compagni e negli spettatori, raccontando di avere un problema di salute per il quale è stato anche visitato da un medico. Ma non solo: anche la sua vicinanza con Beatrice Luzzi ha subito un duro colpo, portandolo ad una vera e propria scenata. Ecco cosa è successo.

Giuseppe Garibaldi visitato da un medico

Nelle ultime ore, Giuseppe Garibaldi si è confidato con Fiordaliso, raccontandole di star attraversando giorni complicati a causa di un problema di salute. "Non mi sento bene", ha rivelato il concorrente. "Mi sono fatto anche vedere da un dottore, mi viene anche da vomitare. Mi ha detto che sono combinato male. Mi ha dato delle pasticche che non mi stanno facendo effetto". Durante la sua conversazione con la coinquilina, Garibaldi non ha specificato quale sia la causa del suo dolore. Sono stati però i fan a spiegare, tramite i social, che il problema è legato al mal di schiena e alla cervicale: "Ha un dolore alla schiena, fino al collo". Per fortuna, quindi, non si tratta di nulla di grave, e la sua partecipazione al reality show non dovrebbe essere messa a rischio da questo problema. In queste ore, tuttavia, Garibaldi rimane sotto osservazione, in modo che il medico possa fornirgli i medicinali necessari.

La scenata di gelosia a Beatrice Luzzi

Nel frattempo, lo stesso Giuseppe Garibaldi si è reso protagonista di un episodio non esattamente encomiabile. Ieri i concorrenti hanno trascorso la serata divertendosi con un gioco ideato da Vittorio: a turno, ognuno pone segretamente una domanda ad un coinquilino; soltanto se perde a "carta, forbici, sasso" è costretto a rivelare a tutti la domanda e la risposta. Quando è arrivato il turno di Beatrice Luzzi, ha deciso di fare una domanda a Massimiliano Varrese chiedendogli con chi, tra i presenti, vorrebbe dormire all’interno della casa. L’attore risponde nominando la stessa Luzzi: "Sarebbe un’opportunità per entrare più in confidenza intima con Bea e capire cose che vorrei capire". Lei, non sorpresa, risponde: "Lo sapevo!". Questo scambio di battute ha fatto innervosire non poso Garibaldi, che lo ha preso per un flirt. Tanto da scatenare una vera e propria scenata di gelosia nei confronti di Beatrice, alla quale si è avvicinato nelle ultime settimane. Il ragazzo si è isolato e non ha più voluto proseguire il gioco, né parlare con i compagni, nonostante le scuse di lei. "Ero contenta della risposta perché ha confermato la mia tesi. Mi ha dato una chiave di lettura", ha spiegato Luzzi. "Non ti preoccupare, a me piaci tu. Lui non sarà mai amico mio".

