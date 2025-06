Isola dei Famosi (11 giugno), anticipazioni: arriva Cruciani per salvare Adinoldi e una big verso l’eliminazione. Chi esce stasera Oggi mercoledì 11 giugno va in onda la 6ª diretta stagionale del reality show di Canale 5, che passerà al doppio appuntamento settimanale: nomination e sondaggi

L’Isola dei Famosi torna in onda e cerca l’impresa. Oggi mercoledì 11 giugno 2025, infatti, va in onda la sesta diretta stagionale del reality condotto da Veronica Gentili, che da settimana prossima passerà al doppio appuntamento settimanale (con il rischio concreto di chiudere in anticipo i battenti) a caccia di ascolti. La 19esima edizione dello show Mediaset stenta infatti a decollare nei dati Auditel e questa sera ha in serbo delle "sorprese" per rimescolare le carte in Honduras. Appuntamento, come sempre, in prima serata su Canale 5. Al fianco della conduttrice ci sarà Simona Ventura nelle vesti di opinionista; Pierpaolo Pretelli sarà invece inviato in Honduras, dove il televoto sancirà anche un’eliminazione. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata

L’Isola dei Famosi 19, le anticipazioni della sesta puntata: cosa vedremo. Arriva Giuseppe Cruciani

Visti gli ascolti tutt’altro che esaltanti, L’Isola dei Famosi si avvia verso la chiusura anticipata: a partire dalla prossima settimana il reality show passerà al doppio appuntamento settimanale, presumibilmente per terminare entro fine mese. Oggi mercoledì 11 giugno 2025, intanto, andrà in scena la sesta puntata stagionale, che potrebbe aprirsi con il ‘caso’ Jasmin Salvati. La naufraga è finita nel mirino del Codacons per avere accusato Chiara Balestrieri di sfruttare la propria (dolorosa) esperienza personale per ottenere visibilità e l’appoggio del pubblico. Il rischio era quello di una squalifica (anche e soprattutto dal momento che Jasmin è in nomination), ma le scuse e il perdono di Chiara potrebbero "salvare" la concorrente. A Cayos Cochinos, inoltre, continunano le tensioni: Loredana Cannata è finita nel mirino di Patrizia Rossetti, mentre Chiara si è riconciliata con Mario Adinolfi.

Alla conduzione della serata, ovviamente, ci sarà Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura nei panni di opinionista, ma non solo; in studio ci sarà anche Giuseppe Cruciani. Il conduttore de La Zanzara sarà ospite del programma per convincere il suo amico Mario Adinolfi a tenere duro e a non abbandonare l’Honduras.

Televoto Isola, nomination e sondaggi: chi viene eliminato oggi 11 giugno 2025

La sesta diretta stagionale de L’Isola dei Famosi 2025– come anticipato – sancirà la riapertura del televoto, che questa sera sarà tutto al femminile. In nomination, infatti, ci sono Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese: la naufraga meno votata sarà eliminata e costretto a lasciare il reality. Stando ai nostri sondaggi (QUI per votare), al momento, Jasmin è la favorita a sorpresa con il 40% delle preferenze del pubblico. Seguono Teresanna (32%) e Loredana, con il 29% dei voti.

Quando e dove vedere L’Isola dei Famosi in tv e streaming (mercoledì 11 giugno 2025)

L’Isola dei Famosi va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).

Oltre agli appuntamenti del daytime su Canale 5 (tutti i giorni alle ore 13.40 e 16.40), è possibile seguire l’avventura dei naufraghi anche su Mediaset Extra (canale 55 del DT).

