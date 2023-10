Grande Fratello, caso Heidi-Varrese: "Autori increduli", si attende l’intervento di Pier Silvio L’uscita della gieffina e soprattutto i comportamenti di Varrese fanno discutere: autori furiosi, anche l’ad Mediaset potrebbe chiedere spiegazioni a Signorini

L’ultima puntata del Grande Fratello ha visto l’ingresso nella casa di tre nuovi concorrenti, la votazione per il preferito del pubblico e la nascita di altre nuove dinamiche, ma è destinata a far discutere per ben altro. L’uscita di scena di Heidi Baci, che ha lasciato il reality dopo le dure parole del padre riguardo il suo rapporto con Massimiliano Varrese, lascerà infatti strascichi non indifferenti. Se, da un lato, la protagonista della vicenda è uscita dalla casa più spiata d’Italia, dall’altro il gieffino sotto accusa dovrà difendersi e decidere se rompere il silenzio sulla questione. A tutto ciò va aggiunto il ruolo di Alfonso Signorini che, nell’accesa discussione di ieri, ha cercato di mediare tra le parti, ma soprattutto di difendere Massimiliano dagli attacchi pesantissimi da parte del padre di Heidi. Uno spiacevole siparietto non concordato con la produzione che ha fatto infuriare gli autori e che potrebbe spingere Pier Silvio Berlusconi in persona a intervenire. Scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello, caso Heidi-Massimiliano: interviene Pier Silvio Berlusconi?

Il brutto siparietto avvenuto ieri in prima serata al Grande Fratello rischia di costare caro ad Alfonso Signorini. Secondo quanto riportato da Agent Beast, account specializzato in gossip e nota "talpa" del reality di Canale 5, "gli autori sono profondamente indignati e increduli per l’episodio". Il canale prosegue sul suo profilo Twitter, raccontando che "nessuno era al corrente delle parole del padre, non era previsto e concordato", il che avrebbe fatto infuriare gli autori.

Alfonso Signorini, come detto, ha cercato soprattutto di mediare e di difendere Massimiliano Varrese dalle pesanti accuse del padre di Heidi. Un comportamento che non è andato giù a gran parte del popolo social e agli autori stessi, motivo per il quale "ora si attende una chiara risposta da parte di Pier Silvio Berlusconi riguardo alle responsabilità di Signorini. Un fatto grave che non può essere ignorato". L’ad Mediaset potrebbe così essere costretto a scendere in campo per risolvere la questione e la polemica che ha di fatto "inquinato" il suo Grande Fratello 2.0, "ripulito" secondo la linea anti-trash imposta sulle reti Mediaset.

Secondo le informazioni interne raccolte da Agent Beast si starebbe addirittura prendendo in considerazione la squalifica di Varrese per aver portato "il messaggio oppressivo del patriarcato" al Grande Fratello. Signorini sarebbe inoltre stato d’accordo con la stessa Heidi o una nuova ragazza per "restituire un’immagine diversa" del gieffino, provando a "raccontarlo ogni puntata in ogni modo".

