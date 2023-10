Gf, Paolo Masella e la dichiarazione d’amore a Letizia: “Che tu sia fidanzata non cambia nulla” Il giovane gieffino si è aperto e ha svelato i suoi sentimenti: “Mi piaci e punto, non sono riuscito a eliminarti dalla mia testa”

Paolo Masella si è dichiarato a Letizia Petris. Con Alfonso Signorini ancora in attesa della tanto agognata ship e delle prime coppie, al Grande Fratello il giovane macellaio ha deciso di aprirsi e di rivelare i suoi sentimenti alla coinquilina. Nel corso del reality c’erano già stati dei segnali riguardo questo possibile interesse e il rapporto tra i due, sempre più vicini, stava crescendo, ma ora il gieffino ha deciso di fare la prima mossa. Scopriamo cosa ha detto.

Grande Fratello: la dichiarazione d’amore di Paolo

A poche ore dal nuovo appuntamento settimanale del Grande Fratello (previsto oggi in prima serata su Canale 5), un nuovo colpo di scena va a scuotere le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia: Paolo Masella ha infatti deciso di dichiararsi a Letizia Petris. Già da tempo il rapporto tra i due stava destando curiosità, ma il giovane macellaio era sembrato il più delle volte titubante, intimorito anche e soprattutto dal fatto che Letizia fosse già impegnata sentimentalmente.

Ieri sera, invece, un po’ a sorpresa, Paolo si è fatto coraggio e ha compiuto la prima mossa: "Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa. A me piaci e punto. Io l’ho ammesso a me stesso. Il fatto che tu sia fidanzata non cambia nulla sul mio pensiero, perché continui a piacermi, però so che sei occupata e ti rispetto".

Il gieffino ha poi spiegato di non essere interessato ad Anita ("Se mi piaceva Anita? No! Ho solo detto che mi piaceva esteticamente. A me non interessa l’estetica. Tu non solo sei bella, ma a me piaci in tutto il resto. Mi piaci come personalità, forza e valore, hai tutte le cose che cerco") per poi proseguire con la sua dichiarazione: "Fregandomene delle telecamere adesso ti dico che mi piaci. Di te non mi infastidisce nulla, perché altrimenti non mi piaceresti. Era inutile non ammetterlo. Per me è stato più facile prenderne atto, che fingere di nulla".

La reazione di Letizia

Colta alla sprovvista (ma non troppo), Letizia ha prima chiarito la situazione su Anita ("Ma non ti piaceva Anita? Ah dici che ti piaceva solo esteticamente? Però io e lei siamo molto diverse a livello fisico"), per poi sottolineare come sia già effettivamente occupata sentimentalmente, per dicendosi lusingata: "Come sai io ho una persona fuori ed è giusto che prenda questa cosa in considerazione. Sai che io per te potrei essere un problema più che una soluzione? (…) Resta il fatto che sono molto lusingata come donna e questo voglio ammetterlo. Un uomo con una testa come la tua che ha un interesse lusinga"

