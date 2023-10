Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Mughini fa marcia indietro su Salvini e chiede scusa Mughini è appena entrato in casa, eppure è stato protagonista di un primo ammonimento. Dopo aver chiesto a Samira alcune impressioni sul razzismo in Italia, ha utilizzato la parole "Cretino" diretta a Salvini. Chiamato in confessionale dagli autori, si è poi scusato: "Mi è scappato, chiedo scusa. Vi chiedo scusa, scusami ancora". Salvini ha poi ovviamente commentato subito l'episodio: "Essere insultato dal signor Mughini, che nelle segrete stanze del Grande Fratello mi ritiene un cretino e un razzista, è per me una medaglia. Bacioni Giampiero!".

Vittorio Menozzi inventa un gioco per i coinquilini Vittorio ha ideato un gioco per far divertire gli altri vip e nip della casa: a turno, ciascun concorrente potrà porre segretamente una domanda a un compagno a scelta. Quest'ultimo, a sua volta, dovrà indicare un coinquilino e solo se perderà la conta "Sasso, carta, forbici" renderà nota la domanda a voce alta. Inutile dire che il gioco ha creato subito qualche scoop e qualche discussione tra gli inquilini.

Alfonso e i dubbi sulla relazione tra Bea e Garibaldi Su Chi, Alfonso ha scelto di rispondere ad una lettera al Direttore, circa il rapporto poco appassionato tra i due coinquilini più chiacchierati della casa, dicendo: "Le emozioni che prova Beatrice le assicuro che sono autentiche. Certo, i suoi baci verso Giuseppe non saranno appassionati, come vorremmo. Sono baci consapevoli, espressione di un rapporto fatto di presente e non di futuro, un rapporto vissuto con maturità e con quel prezioso disincanto che l'esperienza di vita ci regala. I primi a non essere convinti di questa relazione sono proprio loro, Giuseppe e Beatrice, e questa loro resistenza mi piace, perché esprime maturità."

Anita si confida con Giuseppe Anita ha scelto di parlare con Garibaldi della sua attuale relazione al di fuori della casa. Lei ha confessato che finché è stata con lui ha pensato esclusivamente a lui, adesso che si trova in casa e non lo vede invece non sa come comportarsi, sta considerando la possibilità di stare da sola e capire se la solitudine potrà aiutarla, perché attualmente non ha la testa libera a causa del pensiero della sua relazione.

Anita attacca Beatrice per la sua gelosia Sfruttando la confidenza creata con Giuseppe parlando della sua vita amorosa, Anita ha spiegato al ragazzo cosa pensa di Beatrice e della possibile gelosia di lei: "Secondo me è un po' insicura lei. Lei ha un po' paura di Sami, capito? Sa che se Sami ti volesse tu andresti da lei. Pure io avrei paura eh, però è la verità. Poi oh, gestiscitela come ti pare, inutile prenderci in giro, le cose stanno così".