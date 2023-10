Heidi Baci riapparirà (in esclusiva) al Grande Fratello: silenzio social e indizi Dopo essere uscita definitivamente dalla Casa, la gieffina non ha ancora parlato, ma presto è probabile possa ricomparire su Canale 5: ecco perché.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, la concorrente pescarese Heidi Baci ha definitivamente abbandonato il gioco in piena notte, dopo una puntata per nulla semplice. Il motivo scatenante è stato l’incontro con il padre e le dure parole riservate appunto alla figlia. A quel punto Heidi ha deciso di abbandonare ma, da quando è fuori, non ha ancora proferito parola e pur avendo ripreso la gestione dei profili social non ha postato alcun contenuto. Perché questo? Davanti a questo silenzio social ci sarebbero dei motivi concreti e anche qualche indizio che farebbe pensare a una nuova apparizione della gieffina all’interno del reality. Scopriamo di più.

Heidi Baci, dopo l’incontro con il padre abbandona il reality

La causa scatenante dell’abbandono di Heidi Baci è stato l’incontro con il padre all’interno ella Casa o, meglio, le parole che lui le ha detto. Il padre ha fatto presente alla figlia di essere arrabbiato e preoccupato per la situazione che si era creata tra lei e un altro concorrente, Massimiliano Varrese (molto più grande della ragazza), tanto da dire alla figlia frasi come: "Non ti riconosco più" e "Tua madre non ti guarda più, sta molto male". Questo per una presunta storia d’amore tra loro ancora in fase iniziale e, in realtà, chiusa ancora prima di cominciare.

A seguito di questo incontro, Heidi è scoppiata in un pianto disperato sentendosi estremamente in colpa per aver causato dispiacere ai genitori e con il pensiero fisso della madre che, a detta del padre, non stava bene. A nulla è servito il tentativo di Alfonso Signorini di farla riflettere assicurandole un incontro telefonico con i genitori, perché nella notte la concorrente ha deciso di lasciare definitavene il programma.

Heidi Baci, silenzio social: perché?

Dalla sua uscita, di Heidi si sono perse le tracce. Come sottolineato da alcuni utenti che avrebbero visto i propri post visualizzati dal profilo ufficiale della Baci, Heidi avrebbe ripreso la gestione dei propri profili social, senza però apparire in nessun modo. Allo stesso tempo, la gieffina non ha ancora rilasciato alcuna intervista.

Questo silenzio potrebbe avere diversi motivi, tra cui la necessità della concorrente di dedicarsi appunto alla situazione creatasi in famiglia, ma anche il contratto di esclusiva con il Grande Fratello a cui la gieffina potrebbe essere ancora vincolata.

È quindi molto probabile che Heidi presto possa riapparire nella casa del Grande Fratello o in studio per rilasciare dichiarazioni ufficiali, confrontarsi sia con il pubblico che con gli ex inquilini dopo la sua uscita frettolosa, e per affrontare il tema delicato sollevato da suo padre. Così come non si esclude, presto, un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, dove di consueto passano tutti gli ex concorrenti del reality.

Insomma, è molto probabile che presto rivedremo Heidi su Canale 5. Quando, dove e come lo scopriremo solo vivendo.

