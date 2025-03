L’Isola dei famosi, Signorini spiffera tutto: "Simona Ventura ci sarà". Ma il cast è in alto mare Grandi novità per la nuova edizione del reality di canale 5 che, come confermato da Alfonso, vedrà anche un grandissimo ritorno: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo l’annuncio che ha ufficializzato la conduzione di Veronica Gentili per la prossima edizione dell’Isola dei famosi, questa mattina il giornalista e conduttore Alfonso Signorini ha fatto un’ulteriore rivelazione. Nel cast sarà presente anche uno dei volti più noti del programma, nonché sua conduttrice storica. Di chi parliamo? Ovviamente di Simona Ventura che, secondo le ultime indiscrezioni, tornerà nel reality in nuove vesti. Scopriamo di più.

L’Isola dei famosi, Signorini rivela: "Simona Ventura ci sarà"

Questa mattina, a Boom, Alfonso Signorini ha confermato alcune voci che giravano già da tempo in merito ad un ritorno di Simona Ventura all’Isola dei famosi. "Se ci sarà Simona Ventura a L’Isola dei Famosi come opinionista? Mi sa di sì. Ci sarà lei in coppia con la Gentili", ha affermato Signorini, confermando quindi la presenza della Ventura come unica opinionista nella prossima edizione del reality.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"È comunque un bel ritorno, accontentiamoci per adesso di questo. Le mancava giusto fare l’opinionista, poi ha fatto tutto", ha quindi concluso Alfonso riferendosi a chi da anni spera nel ritorno di Simona come conduttrice dell’Isola. Ed effettivamente Simona ha già partecipato al reality sia come conduttrice che come concorrente; quello dell’opinionista è di conseguenza uno dei pochi ruoli da lei ancora non sperimentati. E, in ogni caso, siamo già sicuri che la nostra Simona nazionale saprà darci grandi soddisfazioni anche in queste vesti.

L’Isola dei famosi, autori alla ricerca di naufraghi (uno in particolare)

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova edizione dell’Isola dei famosi dovrebbe partire a maggio, subito dopo la fine del nuovo reality game The Couple condotto da Ilary Blasi. E dato che il tempo stringe, gli autori si starebbero impegnando in maniera importante a cercare i naufraghi che prenderanno parte a questa avventura.

E proprio a proposito del cast, da quanto riportato da Fanpage, apprendiamo che "mentre sulle donne la produzione sarebbe abbastanza decisa, ci sarebbe ancora da completare il gruppo degli uomini. In particolare, tra i naufraghi mancherebbe un prototipo specifico: quello del bel ragazzo. La direttiva della produzione sarebbe quella di cercare qualcuno simile per caratteristiche estetiche a Luca Vetrone, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2023. I casting sono iniziati a novembre ma, dopo quattro mesi di costanti selezioni, non lo hanno ancora trovato".

Insomma, pare proprio che gli autori siano ancora in alto mare per ciò che riguarda la definizione del cast che, dopo il flop dell’ultima edizione, dovrà senza dubbio prevedere personaggi in grado di attirare veramente l’interesse del pubblico. Ma, a questo punto, la vera domanda è una sola: chi verrà scelto come ‘belloccio’ dell’edizione 2025? Tra non molto avremo sicuramente la risposta.

Potrebbe interessarti anche