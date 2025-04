Grande Fratello, i momenti più iconici di questa edizione: dal bollitore gate all'amore-odio tra Helena e Zeudi Dalla crisi delle Non è la Rai, agli amori travagliati, gli abbandoni e i ritorni in gara: ecco tutto quello che è successo nell’ultima edizione del GF.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’ultima edizione del Grande Fratello ha regalato al pubblico un mix esplosivo di emozioni, strategie e colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione degli spettatori per mesi. Dalla controversa squalifica di Lino Giuliano prima ancora dell’inizio del gioco, fino alla vittoria finale di Jessica Morlacchi, i concorrenti hanno vissuto momenti di tensione, litigi e passioni, rendendo questa edizione una delle più movimentate. Scopri nel video tutti i momenti salienti di quest’anno.

La squalifica di Lino Giuliano e il caso del "bollitore gate"

Il Grande Fratello non era nemmeno iniziato e già c’era il primo scandalo: la squalifica di Lino Giuliano. Il concorrente è stato escluso dal gioco prima ancora di varcare la porta rossa, scatenando dibattiti e polemiche. Sebbene non siano mai stati chiariti del tutto i motivi della sua espulsione, che sembra essere avvenuta per una sua frase omofoba sui social, il caso ha fatto discutere il pubblico e gli stessi concorrenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un altro episodio chiacchieratissimo è stato il cosiddetto "bollitore gate", con protagonista Helena Prestes. La gieffina è stata accusata di aver utilizzato l’elettrodomestico in modo improprio, minacciando di usare l’acqua calda su Jessica e tirandolo in preda al nervosismo, generando discussioni accesissime tra gli inquilini della Casa e diventando un vero caso sui social.

Scambi internazionali e divisioni interne nella Casa del GF

Uno dei momenti più curiosi di questa edizione del Grande Fratello è stato lo scambio di concorrenti con il Gran Hermano spagnolo. Alcuni gieffini italiani sono volati in Spagna per un periodo, mentre una concorrente iberica, Maica Benedicto, ha portato un tocco internazionale nella Casa italiana. Questa novità ha rimescolato le dinamiche e creato situazioni inaspettate.

All’interno della Casa, invece, si è assistito alla clamorosa divisione tra le ex protagoniste di Non è la Rai, inizialmente entrate con un forte legame ma poi divise da incomprensioni e rivalità, portando alla loro scissione da concorrente unico a giocatrici singole all’interno del reality.

Amori e nemici al Grande Fratello: il caso #Zelena e i tira e molla di Lorenzo e Shaila

Tra le relazioni più chiacchierate di questa edizione c’è sicuramente quella tra due star delle dinamiche: Helena e Zeudi, ribattezzate sui social con l’hashtag #Zelena. Il loro rapporto è iniziato come una semplice amicizia, per poi trasformarsi in un flirt e, infine, in una guerra aperta. Dopo momenti di grande complicità, le amiche sono esplose tra litigi e accuse reciproche, non ritrovando mai la loro sintonia iniziale.

Non meno tormentata è stata la relazione tra Lorenzo e Shaila, protagonisti di una lunga serie di tira e molla che hanno fatto impazzire i fan del reality. Tra riavvicinamenti, crisi e incomprensioni, la loro storia è stata uno dei punti centrali delle dinamiche di questa edizione.

GF tra abbandoni e i ripescaggi: i concorrenti che hanno lasciato e quelli che sono tornati

Non sono mancati i ritiri, molti concorrenti hanno deciso di lasciare il gioco per motivi personali. Tra gli abbandoni più discussi ci sono quelli di Ilaria Clemente, Eleonora Cecere, Enzo Paolo Turchi, Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi, che hanno detto addio al reality nel corso dei mesi. D’altro canto, il Grande Fratello ha anche regalato una seconda possibilità a diversi concorrenti eliminati, ripescandoli e rimettendoli in gara per la vittoria finale.

La vittoria di Jessica Morlacchi: il gran finale del Grande Fratello

Dopo settimane di strategie, colpi di scena ed emozioni, a trionfare in questa edizione del Grande Fratello è stata come sappiamo Jessica Morlacchi. La cantante ha saputo conquistare il pubblico con la sua personalità e il suo percorso all’interno della Casa, superando tutti gli altri concorrenti e aggiudicandosi la vittoria finale.

Questa edizione del GF si è confermata come una delle più intense di sempre, con un mix di emozioni, liti e alleanze che hanno tenuto incollati milioni di spettatori. E con la fine di questa stagione, l’attesa per la prossima è già alle stelle. Scopriamo da video il recap dei principali avvenimenti accaduti nella Casa.

Potrebbe interessarti anche