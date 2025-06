Francesca Chillemi è incinta, il pancione a Benevento e toto nomi Francesca Chillemi sfila in abito bianco e pancione al Festival di Benevento annunciando che è incinta.

Francesca Chillemi è incinta e ha scelto un’occasione speciale per annunciarlo ufficialmente al pubblico: il red carpet del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. La conferma arriva dal video diffuso sull’account Instagram di Verissimo, dove l’attrice appare radiosa e visibilmente emozionata, mentre mostra per la prima volta il pancione, mettendo fine alle voci sulla sua seconda gravidanza che circolavano da settimane.

Avvolta in un elegante abito bianco che esaltava la dolce curva dell’addome, Francesca Chillemi ha illuminato la serata con un sorriso pieno di gioia. Sebbene non fosse presente all’evento, accanto a lei in questo momento speciale c’è il compagno Eugenio Grimaldi, con cui l’attrice si prepara ad accogliere la nuova arrivata.

Secondo quanto emerso, Francesca Chillemi è al sesto mese di gravidanza e aspetta una bambina che dovrebbe nascere a settembre. Per l’attrice, si tratta del secondo figlio: la prima, Rania, è nata nel 2016 dalla relazione con l’imprenditore Stefano Rosso. E già impazza il toto-nomi: Francesca ama nomi eleganti e regali come Letizia o Grace, mentre Eugenio potrebbe preferire scelte legate alla tradizione familiare, come Iliana o Amelia.

Anche sul luogo del parto ci sono divergenze: Milano, dove è nata la prima figlia di Francesca e città in cui l’attrice trascorre molto tempo per lavoro, oppure Napoli, città natale di Eugenio e residenza della sua ex compagna Veronica Resca, dalla quale l’imprenditore non ha ancora formalmente divorziato. Una scelta che potrebbe portare tensione in un momento già carico di emozioni per la coppia, molto riservata ma sempre apparsa affiatata in pubblico sin dalla scorsa primavera quando apparvero i primi baci rubati dai fotografi su Chi all’uscita da uno spettacolo teatrale.

Chi è Eugenio Grimaldi, compagno di Francesca Chillemi

Eugenio Grimaldi, compagno di Francesca Chillemi, è Executive Manager del Grimaldi Group, storico colosso italiano del trasporto marittimo. Appartenente a una delle famiglie imprenditoriali più importanti del Paese, Eugenio è padre di due figli avuti da Veronica Resca e ha cresciuto anche il figlio nato da una precedente relazione della donna. Oltre al lavoro, coltiva una grande passione per l’equitazione, che pratica a livello agonistico.

La coppia, da sempre molto riservata ma unita, trascorrerà l’estate a Capri, nella villa di famiglia di Eugenio, dove attenderanno con emozione la nascita della bambina.

