Fonte: Mediaset infinity 1 /6 Beatrice cerca il confronto definitivo con Massimiliano Beatrice sembra intenzionata a tutti i costi a fare ammenda e far pace con il suo più grande detrattore: Massimiliano. I due attori hanno avuto molte discussione, ma la Luzzi propone a Varrese un nuovo confronto, lui però da una risposta secca: “Lo so che le cose tra noi si appianeranno, ma non è ancora arrivato il momento”.

Fonte: Mediaset infinity 2 /6 Beatrice vuole fare strategia con Giuseppe Dopo aver discusso con Grecia del fatto che loro potranno finalmente vivere il loro rapporto senza lo sconcerto degli altri inquilini, Beatrice si avvicina a Giuseppe e, scherzando, propone al ragazzo di lasciarsi per creare una situazione interessante per i loro personaggi, e magari poi rimettersi insieme dopo un po'. Garibaldi appare però infastidito all'idea di scherzare su queste cose.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Paolo vorrebbe chiarire con Letizia Durante una sessione di allenamento con l'amica Angelica, Paolo ammette d'aver avuto dei comportamenti infantili nei confronti di Letizia (per la quale aveva un interesse), di essere stato superficiale e troppo irruento nel modo di porsi. Lui appare molto sicuro: “Io vorrei parlarle”. Poi il macellaio lascia intendere di tenere molto al legame con Letizia, e vorrebbe approfittare di un momento di tranquillità per mettere in chiaro le cose.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Giuseppe tormentato per Samira Lui Garibaldi decide di sfogarsi con Ciro riguardo il dispiacere per come siano andate le cose con Samira, e riguardo al chiarimento non andato a buon fine con la ragazza, aggiunge: “Io l'ho presa come un gioco”. Ma vendo notato un certo risentimento da parte della ragazza, si è scusato: “Ho chiesto anche scusa davanti a tutti” . Il fatto che Samira non gli abbi dato un riscontro positivo lo ha però molto amareggiato, e ora vorrebbe confrontarsi di nuovo con lei.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Luzzi è già nemica della futura concorrente Tutto è cominciato con un post di Justine Mattera che riportava: “Ho trovato tristissima e assurda l’accusa di Beatrice Luzzi che Jane Alexander aveva “sfilato in malissimo modo” il ruolo della Marchesa Lucrezia Van Necker". Nel lungo post venivano spiegati tutti i motivi per cui la Luzzi aveva torto. Ma la sorpresa è stata il commento della prossima concorrente e conduttrice americana Jill Cooper, che ha dato ragione a Justine scrivendo "Ben detto sorella". Insomma pare che ancora non si conoscano, ma l'attrice e la conduttrice siano già nemiche.