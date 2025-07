Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, la loro casa a Roma: un terrazzo che taglie il fiato e tanta luce I due attori, insieme da vent'anni, vivono nella Capitale con le loro figlie Emma e Bianca, in uno splendido ed elegante appartamento.

Loro sono sicuramente una delle coppie più belle e amate del cinema italiano. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, inseparabili dal 2005, sono due attori brillanti e talentuosi e la loro storia d’amore nata sul set ha affascinato tutti. I due si sono infatti conosciuti durante le riprese della della miniserie ‘Cefalonia‘: "Ci siamo messi assieme quell’anno, ma Luca stava affrontando, serenamente, la separazione dall’ex compagna – aveva confessato lei a Vanity Fair -. Non ci piaceva l’idea che sembrasse che la giovane avesse scalzato dal suo posto la moglie. Per rispetto di tutti, abbiamo aspettato per ufficializzare". Da sempre gelosissimi della loro privacy, sono convolati a nozze il 23 giugno 2012, con un matrimonio civile al Castello di Donnafugata a Ragusa, in Sicilia. Dal loro amore sono nate due figlie: Emma, il 9 luglio 2011, e Bianca, il 27 luglio 2015, e tutti insieme vivono a Roma, in una splendida casa con terrazzo mozzafiato.

Dove vivono Luca Zingaretti e Luisa Ranieri: la casa romana con vista

"Siamo una coppia normale che ha la fortuna di volersi bene. La condivisione del mestiere ci ha aiutato. Ma i due elementi nei rapporti tra le persone ci sono due elementi fondamentali, secondo me, sono il rispetto e il desiderio di non sedersi mai. Bisogna rinnovarsi. Ho avuto una grande fortuna ad incontrarla". Queste le parole di Luca Zingaretti per la moglie Luisa Ranieri, pronunciate a Verissimo di fronte a Silvia Toffanin.

Un amore il loro che dura da vent’anni e che continua a crescere. La coppia, insieme alle loro figlie Emma e Bianca, vive a Roma, in uno splendido appartamento in una zona residenziale della città non lontano dal centro. Sebbene l’attrice sia molto attiva sui social, per lei la privacy è importantissima, e sono pochi gli scatti della dimora di famiglia. Nelle rare immagini pubblicate su Instagram, però, si riesce a scorgere un terrazzo che domina i tetti della città, con una vista bellissima.

Nella casa a farla da padrone sono i colori e il parquet a spina di pesce che ricopre i pavimenti di ogni stanza. Gli arredi sono eleganti e virano tutti sui toni del bianco e del beige, con qualche dettaglio floreale sui cuscini del divano, mentre i soffitti sono elegantemente decorati. Sul tavolino del soggiorno capeggiano diversi libri e coffee-table book, oltre a lampade e foto sparse qua e là.

