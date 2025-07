Sabrina Scampini e il tumore: “Purtroppo è guarita”, l’attacco choc dell’hater e la replica furiosa della giornalista La giornalista di Quarto Grado non ci sta e denuncia pubblicamente l’insulto ricevuto sui social. "Basta odio sui social". E annuncia azioni legali.

La giornalista Mediaset Sabrina Scampini, volto noto di Quarto Grado e conduttrice di Diario del Giorno, ha deciso di reagire pubblicamente a un messaggio offensivo ricevuto sui social. Un commento lanciato da una utente recitava: "Eh, ha avuto un brutto tumore. Poi purtroppo è guarita". Parole dure e inammissibili, soprattutto perché Sabrina ha affrontato personalmente questa difficile esperienza contro la malattia nel 2017, uscendo vittoriosa da una dura battaglia. Ecco cosa è successo.

Sabrina Scampini contro l’hater: la denuncia social

Ieri pomeriggio sui social, Scampini ha preso la parola per raccontare lo spiacevole episodio che ha dovuto vivere: "I commenti odiosi normalmente li ignoro, altrimenti non potrei fare questo lavoro". Tuttavia, ha ammesso che ci sono momenti in cui la cattiveria va oltre ogni limite: "Però ci sono volte in cui esagerano e allora mi arrabbio".

La giornalista ha deciso quindi di mostrare lo screenshot del commento offensivo ricevuto sul web, annunciando l’intenzione di agire legalmente contro chi l’ha scritto: "Ora denuncio la signora e spero che abbia un amico – come direbbe qualcuno – che le tolga i social e le faccia capire che persona miserabile ritrova allo specchio. Se non ha nessuno, glielo spiegheranno in tribunale". Lo sfogo della conduttrice di Rete 4 è poi andato avanti: "Io me ne frego degli insulti, però ho anche una famiglia che non si capacita della miseria umana. Ci sono altre persone che, attaccate, possono stare male ricevendo inviti alla morte e alla malattia, e questo non va bene".

La solidarietà del web e dei colleghi

La vicenda, naturalmente, ha suscitato numerosi messaggi di sostegno sui social. Un utente ha scritto: "Che orrore Sabrina, ti sono vicino", mentre un altro ha commentato: "Mio Dio…quanto veleno che ha partorito questa ‘signora’! Fa veramente paura! Ti sono vicina!". E ancora: "I social ormai dovrebbero prevedere degli entry test, e non dovrebbero essere concessi a tutti ma ahimé, pecunia non olet a chi li gestisce". Anche la collega Francesca Barra ha espresso solidarietà con un messaggio toccante: "Che schifo, che miseria umana. Mi dispiace tanto. Ho dovuto leggere due volte perché non potevo crederci. Ti voglio bene. Che il bene e la bellezza ogni schiaccino questa crudeltà". Anche il giornalista Gabriele Parpiglia è intervenuto a sostegno di Sabrina: "Devi portarla in tribunale e anche se sono lenti, insistere fino alla fine… contro questo schifo social sociale".

Sabrina Scampini e la battaglia vinta contro il tumore

Sabrina Scampini ha dovuto affrontare la battaglia contro il cancro nel 2017. A svelarlo è stata lei stessa l’anno successivo, quando tornò a Quarto Grado come opinionista dopo aver sconfitto la malattia e raccontò pubblicamente la sua battaglia vinta: "Tanti telespettatori mi hanno chiesto in questi mesi se ci fosse qualcosa che non andava, se io avessi dei problemi di salute. Voglio dare delle risposte, voglio dire che un anno fa ho scoperto di essermi ammalata, di avere un tumore. Mi sono operata e nei mesi successivi ho fatto dei cicli di chemioterapia, poi la radioterapia. Due settimane fa ho finito, e quindi condivido con Nadia il fatto che questo sia un traguardo molto importante, finire queste terapie così violente e così invasive. Anch’io sono guarita, è tutto per la prevenzione quindi adesso mi sento di dirlo".

Sulla sua guarigione spiegò: "È vero che ti senti una guerriera, e ogni volta che entri in un reparto di oncologia tu hai intorno a te tante guerriere. Molte sono meno fortunate, molte devono combattere per anni, alcune non ce la fanno. Io ce l’ho fatta perché l’ho scoperto in tempo, e non sarebbe successo se non avessi fatto gli esami di routine. Fate prevenzione, anche se non avete casi in famiglia. È la cosa più importante".

Chi è Sabrina Scampini

Sabrina Scampini (nata il 28 agosto 1976 a Legnano) è una giornalista conduttrice televisiva italiana con una lunga esperienza nel mondo Mediaset. Laureata in Lingue e Letterature Straniere con indirizzo in "Scienze della Comunicazione" presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel corso della sua carriera a Cologno Monzese ha lavorato in programmi come Verissimo, Studio Aperto e Tempi Moderni. Nel 2010 ha esordito come conduttrice insieme a Salvo Sottile per "Quarto Grado" su Rete 4, un ruolo che ha ricoperto fino al 2013 per poi lasciare spazio ad Alessandra Viero (in coppia con Gianluigi Nuzzi). Ha inoltre condotto "Domenica Live" nel 2012 e, tra il 2014 e il 2025, ha guidato "Diario del giorno" su Rete 4. Da sempre riservata sulla vita privata, è sposata e ha due figli, Anita e Tancredi. Non si conosce l’identità del marito.

