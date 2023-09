Grande Fratello non decolla, Signorini "pretende" la ship: l’indiscrezione Gli ascolti del reality deludono ma il conduttore non si arrende: secondo i rumors starebbe cercando la coppia su cui puntare, ma una concorrente avrebbe rifiutato di collaborare

Il Grande Fratello non sta portando ai risultati sperati. al momento gli ascolti sembrano proprio non voler decollare e gli autori sono sempre alla ricerca di quel qualcosa che possa coinvolgere di più il pubblico. Proprio a questo proposito, arrivano ora alcune indiscrezioni sul conduttore Alfonso Signorini, il quale sembrerebbe alla ricerca della coppia su cui puntare per alzare gli ascolti. Ecco cosa dicono i rumors.

Alfonso Signorini: da conduttore a creatore di dinamiche

E se gli ascolti non si alzano cosa si fa? Si punta sulla coppia e sull’amore, la cosiddetta ship (da relationship, ovvero relazione). Un metodo caro al Grande Fratello che negli anni ha visto formarsi tantissime coppie, che il pubblico ha poi supportato a gran voce dando così risalto anche al programma stesso. Al momento, però, nell’attuale edizione del GF non c’è nessuna coppia ed è per questo che, secondo le indiscrezioni, Alfonso Signorini sarebbe addirittura furioso con una concorrente per non aver sottostato alle sue direttive. Quali? Fare coppia al GF.

Ebbene sì, a pubblicare l’indiscrezione è stato @Agentberast su X (ex Twitter), un esperto di gossip in genere ben informato sul Grande Fratello. "Giovane, mora, indisciplinata, non si è adeguata alle direttive di Signorini – riporta il Tweet – Riferiscono che (Signorini ndr) sia molto arrabbiato e nervoso in particolare modo con questa concorrente.

Dalla descrizione, la concorrente in questione potrebbe essere Letizia, ma anche Valentina o Angelica. Ad ogni modo, questa concorrente avrebbe fatto arrabbiare Signorini per non aver "seguito l’ordine" di creare una dinamica di coppia all’interno del GF.

@Agentberast ha poi sottolineato che "presto ci sarà un nuovo intervento per cercare di convincerla". Insomma, il GF e Signorini non si vogliono proprio arrendere. Ma questa concorrente cederà davvero agli ordini degli autori? Staremo a vedere.

Il GF punta sulle ship, e si nota

Che il GF voglia puntare sulle coppie non è certo una novità, lo ha sempre fatto e sempre lo farà. Dopo tutta la dinamica creata attorno ai Donnalisi nella scorsa edizione, ora si cerca la nuova coppia su cui puntare tutto. E in realtà, un primo spiraglio c’è già stato proprio nella scorsa puntata, quando si è cercato di puntare molto sulla possibile coppia Heidi-Massimiliano. Coppia però sfumata sul nascere per volontà di lei.

Ma non tutto è perduto, perché all’orizzonte ci sarebbe già una nuova possibile ship: Heidi-Vittorio. Pare che da parte di Heidi ci sia molto interesse per Vittorio, un interesse che potrebbe essere ricambiato. Gli autori tenteranno di puntare su di loro per formare una coppia? Molto probabile. Guardare per credere.

