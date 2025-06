Reazione a Catena, 'Tiri Liberi' campioni ma l'errore clamoroso scandalizza i social: "Imbarazzante" Nella puntata del 9 giugno 2025, i Donzelletti sfidano i Tiri Liberi che però si riconfermano campioni e poi vengono stroncati dai social: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Nella seconda puntata di Reazione a Catena, condotta da Pino Insegno su Rai Uno lunedì 9 giugno 2025, i Tiri Liberi (Sabrina, Luca e Fabio) si confermano campioni in carica durante la partita contro i nuovi arrivati, i Donzelletti, trio composto da Rosy, Maria Letizia e Massimiliano, il fidanzato di quest’ultima. Ecco cosa è successo nella puntata del 9 giugno di Reazione a Catena.

Reazione a Catena, puntata 9 giugno 2025: cosa è successo

Dopo le prime manche, due delle quali nuove, si passa alle Catene Musicali, dove a trionfare sono i Tiri Liberi, che indovinano entrambe le canzoni: Ti sembra normale di Max Gazzè e Un ragazzo una ragazza dei The Kolors. In quest’ultima occasione però non manca una gaffe dei Tiri Liberi sul titolo del brano presentato a Sanremo nel 2024: Sabrina, portavoce del trio, dice "Un ragazzo incontra una ragazza". Subito dopo, quando Pino Insegno gli chiede di intonare il ritornello della canzone, vedendo il risultato disastroso (non ricordano le parole, tra l’altro), il conduttore commenta: "Non fatelo a casa bambini".

Poi si arriva alla prima catena di Una tira l’altra, dove Pino Insegno non manca di citare le professoresse di geografia quando Sabrina indovina la parola dopo Lima, "Capitale", e lo fa almeno un paio di volte nel corso della puntata: "Quest’anno la professoressa di geografia sarà già felice" dice entusiasta. I Tiri Liberi portano a casa la prima catena e anche la zip da 15mila euro perché i Donzelletti sbagliano la soluzione, regalando così i soldi agli avversari. Si passa al gioco dei "Quando, dove, come, perché" e qui assistiamo a un altro breve siparietto: Rosy (dei Donzelletti) prova ad azzeccare la risposta al primo indovinello sul banco della frutta dicendo "voglia" e spiegando il motivo: "Viene voglia di prendere una ciliegia magari al banco del mercato…", e il conduttore ribatte: "Certo, poi magari dopo va pagata, ricordiamocela questa cosa". In questa manche, al secondo indovinello, Insegno chiede a Maria Letizia "sei fidanzata?" e lei, in maniera diretta e poco romantica, dice: "Sì, con lui (indica Massimiliano, ndr), ma non sono sposata!". Il conduttore replica: "Se lo dici in questo modo… Ti rifaccio la domanda, così viene più carino…", e la seconda volta Maria Letizia usa un’intonazione più dolce. Poi scopriamo anche che lei e Massimiliano stanno insieme da 3 anni.

Dopo la seconda catena di "Una tira l’altra", vinta dai campioni in carica, i Donzelletti "zottano" 5 secondi ai Tiri Liberi e quindi giocano all’Intesa Vincente con ben 65 secondi a disposizione (gli avversari ne hanno 60) e trovano 7 parole, facendo una serie di errori – a causa di percorsi un po’ confusionari perlopiù -, uno dei quali dovuto alla violazione di una regola, perché Rosy aggiunge una parola dopo il gong. Ad avere invece la possibilità di vincere il montepremi sono i Tiri Liberi che indovinano ben 9 parole, dimostrando di avere un’intesa vincente, nonostante Sabrina alzi la voce nel momento in cui Luca non comprende il suo percorso per arrivare alla parola da trovare. Il conduttore, infatti, scherzando, le dice: "Non ti arrabbiare!".

I Tiri Liberi quindi si confermano campioni di Reazione a Catena, e all’ultima catena giocano, appunto, per 135mila euro. Durante la manche, usano quasi subito entrambi i Jolly, dimezzando poi il montepremi solo 1 volta. Non mancano poi delle gaffe, come quella di Fabio che non prende la connessione tra "Dolcetto" e "Zucca" ("Hotel" al posto di "Halloween"), facendo diminuire ulteriormente i soldi in palio: "Non era difficile, Fabio" commenta il conduttore quando ad azzeccarla è Luca, che chiude la catena ‘classica’ indovinando la parola in mezzo a "uomo" e "ricordo", ovvero "memoria". Il trio giunge all’ultima parola con 67.500 euro. Qual è la parola finale che unisce "Ricordo" a "Ombelico", il terzo elemento acquistato? I tre, dopo una serie di opzioni citate, alcune abbastanza tirate, per vincere 33.750 euro, puntano sulla parola "Cinture". Pino Insegno cerca di fare con loro un ragionamento dicendo "è un segno che resta l’ombelico, no?" e Sabrina capisce: "Cicatrice", ma è troppo tardi ormai e i soldi restano nelle casse della Rai.

Le reazioni sui social

Al termine della puntata del 9 giugno 2025 di Reazione a Catena, ma anche durante la serata, non mancano le reazioni sui social: "Cicatrice ci potevo passare tutta la settimana e comunque non mi sarebbe mai venuto in mente", "Ma come cinture?", "Non mi viene niente, rien, nada, nothing", "Peccato non aver indovinato Halloween che era pure facile, sennò avrebbero fatto percorso netto e ultima parola regalata", "Facilissima catena ma se non conoscete estremo, dolcetto d’alba e halloween ritiratevi", "Catena oggi facile tanto quanto era quasi tutta controintuitiva ieri", "Catena facile in maniera imbarazzante!".

