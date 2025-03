Cosa vedere stasera in TV (24 marzo), i consigli di Libero Magazine: il ritorno di Alessia Marcuzzi e il film su Peppino di Capri Oltra alla pellicola su Rai 1, e alla conduttrice che torna su Rai 2 con 'Obbligo o verità', va in onda anche la 41esima diretta del Grande Fratello.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Tante le novità in questo lunedì 24 marzo, a cominciare dal film in onda questa sera su Rai 1, ‘Champagne – Peppino di Capri‘ La pellicola ci racconta la vita e la parte più intima di Giuseppe Faiella, vero nome del celebre cantante, e ci restituisce una fotografia dell’Italia dalla fine della guerra al boom economico, dalla rivoluzione culturale del ’68 fino alla prima edizione di Sanremo a colori. Su Rai 2 grande ritorno in prima serata di Alessia Marcuzzi con Obbligo o Verità, un nuovo talk show dove la conduttrice cercherà di mettere in luce il lato più autentico degli ospiti vip.

Su Canale 5 va ancora in scena il Grande Fratello: nella nuova puntata del reality in nomination ci sono Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio. Il pubblico deve decidere chi vuole salvare e il concorrente meno votato sarà eliminato in questa quarantunesima diretta, dicendo così addio alla finale di fine marzo, mentre sui social si fa sempre più intensa la protese sul televoto dominato dai fandom. Secondo il sondaggio di Libero Magazine, a rischiare di abbandonare la Casa sarà Luca Giglioli, con il 12% delle preferenze (per votare anche tu clicca QUI).

