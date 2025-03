Grande Fratello, sondaggi televoto (tesemifinale): Helena è la preferita ma torna l'incubo fandom. Chi esce stasera Stasera sapremo chi verrà eliminato dalla Casa del GF, dicendo così addio alla finale del 31 marzo: a rischio ci cono Chiara e Giglio.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Ultimi colpi di coda per il Grande Fratello 18. Questa sera, lunedì 24 marzo 2025, il reality di Canale 5 va in scena con la semifinale di questa edizione, che corrisponde al calendario con la 41esima diretta. La prossima puntata (31 marzo), infatti, sarà quella della finale e i concorrenti nella Casa stanno sgomitando al televoto per accaparrarsi i posti rimasti accanto ai già finalisti, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. I gieffini finiti in nomination la scorsa settimana sono Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio, e ora il pubblico da casa, tramite televoto, è chiamato a salvare il proprio preferito. Chi tra loro riuscirà ad accedere alla finale? Proviamo a fare qualche pronostico insieme, analizzando i nostri sondaggi (clicca QUI per votare).

Sondaggi televoto GF oggi (24 marzo): Chiara e Giglio a rischio eliminazione

Nella semifinale di stasera, lunedì 24 maggio, il televoto decreterà inevitabilmente un nuovo finalista. Rispondendo alla domanda "Chi vuoi salvare", il pubblico è chiamato a votare il proprio concorrente preferito e chi tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio, prenderà meno preferenze sarà istantaneamente eliminato, perdendo così anche la possibilità di accedere alla finale del 31 marzo. Per adesso, a una manciata di ore dalla 41esima diretta, in testa nei nostri sondaggi troviamo Helena Prestes con il 75% dei voti. Dietro di lei, con il 13% c’è Luca Giglioli, e con il 12% Chiara Cainelli.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se questi dati venissero confermati anche dal televoto ufficiale, la modella brasiliana volerebbe in finale, mentre uno tra Luca e Chiara rischierebbe di lasciare la Casa del GF per sempre. Nulla è certo, però, e in queste ultime settimane le percentuali dei voti hanno spesso lasciato di stucco il pubblico, deluso dai risultati che spesso sembrano essere pilotati dai fandom, cosa che potrebbe accadere anche stasera dato che in nomination c’è Helena e le fan sfegatate delle #Zelena pare non nutrano più una grande simpatia per Prestes, specie da quando il sogno di una ship romantica con Zeudi è svanito nel nulla.

Sondaggi televoto GF, chi viene eliminato e chi si salva: Helena vola in finale

Il televoto di questa sera, come abbiamo detto, è eliminatorio. Il pubblico è chiamato a votare per salvare il proprio concorrente preferito. In nomination ci sono Helena, Chiara e Giglio, e chi tra loro conquisterà più voti, non solo sarà salvo, ma quasi sicuramente volerà in finale. Il condizionale è d’obbligo dato che non è escluso che durante la diretta non venga annunciato qualche televoto flash per decretare gli ultimi finalisti. Per ora, dai nostri sondaggi, emerge che sarà Helena la prima gieffina a salvarsi, mentre Chiara e Luca dovranno sgomitare visto che le loro percentuali sono molto simili e non c’è un distacco netto che possa aiutare a fare previsioni.

Ecco cosa dice il sondaggio e le percentuali di gradimento dei tre concorrenti al televoto di stasera (24 marzo):

Helena Prestes 75%

Luca Giglioli 13%

Chiara Cainelli 12%

Potrebbe interessarti anche