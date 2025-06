Isola dei Famosi, sondaggi televoto sorprendenti: Cristina sfida Jay Lillo e Patrizia. Chi esce stasera L'illusionista e content creator è a rischio eliminazione: potrebbe essere lui a tornare a casa durante la penultima puntata.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo l’assenza nei palinsesti di lunedì scorso, L’Isola dei Famosi torna su Canale 5. Questa sera, mercoledì 25 giugno 2025, il reality dei naufraghi va in onda con quella che dovrebbe essere la penultima puntata di questa stagione, che di certo non ha brillato negli ascolti. Mentre la finale, prevista verosimilmente per mercoledì 2 luglio, si avvicina, quindi, Veronica Gentili presenta la nona diretta del programma, in cui assisteremo a una nuova eliminazione. In nomination, infatti, ci sono tre concorrenti: Cristina Plevani, Patrizia Rossetti e Jey Lillo. Alla chiusura del televoto di oggi, uno di loro dovrà lasciare le Honduras per sempre. Vediamo insieme cosa dicono i sondaggi e chi dovrebbe essere il concorrente eliminato stasera.

L’Isola dei Famosi 19, le nomination: chi rischia l’eliminazione stasera 25 giugno

Dopo l’eliminazione di Mirko Frezza, che aveva rifiutato di rimanere sull’Ultima Spiaggia, e quella di Alham, questa sera a L’Isola dei famosi 2025, un altro naufrago (o naufraga) dovrà abbandonare il reality. In nomination ci sono Cristina Plevani, Jey Lillo e Patrizia Rossetti: la prima è stata votata da Teresanna e Jey, il secondo da Cristina, Loredana e Mario, mentre la Signora delle Televendite è finita al televoto per l’ennesima volta, da vera veterana. Uno tra loro dovrà lasciare per sempre le spiagge delle Honduras e tornare in Italia, a un passo dalla finale. Chi verrà eliminato?

Sondaggi televoto Isola dei Famosi, percentuali e risultati: chi esce e chi viene eliminato: Cristina, Jey o Patrizia

Nella penultima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 uno tra Patrizia Rossetti, Jey Lillo e Cristina Plevani verrà eliminato dal televoto. Il pubblico a casa è chiamato a rispondere alla domanda "Chi vuoi salvare?", e dai sondaggi pare che i telespettatori abbiano già un’idea molto chiara sul naufrago da spedire a casa. Sul portare ForumFree, il concorrente meno amato, e quindi quello che ha più chance di tornarsene a casa, è Jey con il 25,25% delle preferenze. In seconda posizione c’è Patrizia Rossetti con il 31,48, mentre la preferita dai fan è Cristina Plevani (42,28%), che si conferma come una delle concorrenti più amati di questa edizoine.

Ecco cosa dice il sondaggio e le percentuali di gradimento dei tre concorrenti al televoto Isola dei famosi di stasera (25 giugno). La domanda a cui hanno risposto gli utenti è: "Chi vuoi salvare?"

Isola dei famosi, l’ipotesi televoto flash

Attualmente sono 10 i concorrenti ancora in gara all‘Isola dei Famosi 2025, di cui tre in nomination stasera. Visto che il reality è quasi giunto al capolinea, con la finale che dovrebbe andare in scena mercoledì 2 luglio, sembra quasi certo che nella puntata di stasera andrà in scena una o più votazioni flash per scremare ulteriormente il gruppo. Nell’edizione 2024 arrivarono all’ultima puntata cinque finalisti. E probabile che gli autori decidano di portare lo stesso numero di concorrenti anche al gran finale di questa edizione.

