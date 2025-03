Alessia Marcuzzi ritorna sulle critiche per Sanremo 2025 e la prende con filosofia: "Va bene così" La conduttrice ha parlato delle critiche ricevute per la sua co-conduzione della kermesse canora e ha reagito bene, affermando che non si può piacere a tutti.

Dopo poco più di un mese dal Festival di Sanremo 2025 Alessia Marcuzzi è tornata a parlarne a seguito delle critiche ricevute di chi non l’ha apprezzata nella co-conduzione. La conduttrice ha risposto a delle domande a margine della presentazione del suo nuovo programma in onda su Amazon Prime.

Alessia Marcuzzi risponde alle critiche sulla conduzione del Festival di Sanremo

Alla kermesse canora, che ha decretato la vittoria di Olly, non è piaciuta la gag degli abbracci (suggerita alla Marcuzzi da Biggio) e nemmeno il modo con cui ha co-condotto in generale insieme a Carlo Conti il Festival della canzone italiana. "In tanti mi hanno detto che si sono molto divertiti, ma non sono il tipo convinto di non sbagliare. Quindi se a qualcuno non sono piaciuta va bene così, non si può piacere a tutti", così la bionda conduttrice ha risposto alle critiche ricevute per la sua partecipazione a Sanremo 2025. Quindi non ha accusato per niente il colpo e continua ad andare avanti per la sua strada con due programmi che andranno in onda, a quanto pare, nello stesso periodo. Il primo è quello di Amazon Prime The Traitors che andrà in onda nei giorni dell’altro suo programma Obbligo o verità trasmesso su Rai 2. Durante la presentazione del colosso dell’e-commerce ha fatto debuttare sul red carpet suo figlio Tommaso, avuto da giovanissima con l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi.

La famiglia allargata della conduttrice

"A dispetto dell’apertura che mostro quando sono sul palco – ha dichiarato Alessia Marcuzzi in un’intervista a F -, nella vita privata ho alcune timidezze, non sono un tipo mondano, non amo far apparire i miei figli sui giornali. Quando la mia amica Francesca Fagnani mi ha invitata a Belve, le ho detto di no perché a volte devo salvarmi da me stessa". A proposito della sua famiglia ha dichiarato di stare bene: "È un grande lavoro che si fa soprattutto tra donne. Con la moglie di Simone e con quella di Francesco (Facchinetti ndr) andiamo molto d’accordo e non è solo un modo di dire. C’è grande intelligenza da parte di tutti e soprattutto c’è la volontà comune del bene dei figli. Credo che se le donne sono intelligenti, e a me è andata bene, allora tutto è più semplice". Al momento Alessia Marcuzzi è single e si sta godendo il momento, così come ha dichiarato. Anche con il suo ex marito, Paolo Calabresi Marconi, è rimasta in ottimi rapporti.

